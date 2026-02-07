Орбан назвал Украину врагом

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина является врагом Венгрии. Об этом Орбан сказал, выступая на митинге в городе Сомбатхей, сообщает венгерское издание Index.
По словам главы венгерского правительства, Украина постоянно требует от Брюсселя лишить Венгрию дешевых российских энергоносителей, что грозит высокими ценами на коммунальные услуги для венгров.
«Любой, кто это говорит, является врагом Венгрии, поэтому Украина – наш враг», – подчеркнул Орбан.
Он добавил, что без снижения тарифов расходы на коммунальные услуги для венгерских семей вырастут на 1 миллион форинтов в год (около 2600 евро).