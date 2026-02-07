США одобрили продажу Ираку военной техники на $90 млн

Советник премьера Ирака Аяд Алауи подтвердил, что США одобрили сделку на $90 млн в рамках программы зарубежных военных продаж для поддержки инфраструктуры безопасности Ирака. В интервью газете Asharq Al-Awsat Алауи назвал это «свидетельством глубины иракско-американских отношений».

Сделка предусматривает техническое обслуживание и поддержку оборудования VACIS XPL, используемого вдоль границ Ирака для досмотра транспортных средств на предмет оружия, химических, биологических, радиологических и ядерных материалов, наркотиков и другой контрабанды.

Ранее Багдад запросил продление контракта на 2 года для оказания логистической поддержки этим системам.