Саудовская Аравия инвестирует $2 млрд в развитие аэропортов Алеппо

Саудовская Аравия направит $2 млрд на поэтапное развитие двух аэропортов в сирийском городе Алеппо.

Об этом заявил министр инвестиций королевства Халид аль-Фалих.

По его словам, авиационные проекты являются частью более широкой стратегии Эр-Рияда по расширению экономического сотрудничества с Дамаском после отмены в декабре 2025 года санкций США против Сирии, которые на протяжении многих лет ограничивали иностранные инвестиции и восстановление страны после гражданской войны.

Ранее Сирийское инвестиционное управление сообщило, что Саудовская Аравия готовит масштабный инвестиционный пакет, включающий поддержку новой частной сирийской авиакомпании, а также проекты в сферах телекоммуникаций и недвижимости.