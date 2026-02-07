USD 1.7000
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Саудовская Аравия инвестирует $2 млрд в развитие аэропортов Алеппо

20:15 241

Саудовская Аравия направит $2 млрд на поэтапное развитие двух аэропортов в сирийском городе Алеппо.

Об этом заявил министр инвестиций королевства Халид аль-Фалих.

По его словам, авиационные проекты являются частью более широкой стратегии Эр-Рияда по расширению экономического сотрудничества с Дамаском после отмены в декабре 2025 года санкций США против Сирии, которые на протяжении многих лет ограничивали иностранные инвестиции и восстановление страны после гражданской войны.

Ранее Сирийское инвестиционное управление сообщило, что Саудовская Аравия готовит масштабный инвестиционный пакет, включающий поддержку новой частной сирийской авиакомпании, а также проекты в сферах телекоммуникаций и недвижимости.

В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
19:47 844
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
19:48 947
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
19:19 1215
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
18:47 1837
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 1674
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 2088
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 2540
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2643
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО; 18:51
18:51 989
Новая оружейная стратегия США
Новая оружейная стратегия США
17:41 1458
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
17:37 1464

