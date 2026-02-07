USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Президент Грузии о разговоре с руководством США

20:29 179

Встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио была очень теплой, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.

Встреча состоялась в рамках приема президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в честь глав государств, приехавших на открытие зимних Олимпийских игр в Милан.

«Встреча была очень теплой. Вы знаете, что у нас есть ценностная общность с нынешней администрацией, в том числе в области национальных интересов и семейных ценностей. Джей Ди Вэнс не поскупился на добрые слова в адрес нашей страны. Он знал историческое отношение Грузии к христианству, упомянул и Патриарха. От этой встречи у нас сложилось впечатление, что в ближайшие годы наши отношения будут динамично развиваться», – сказал Кавелашвили.

В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
19:47 844
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
19:48 949
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
19:19 1216
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
18:47 1839
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 1675
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 2090
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 2541
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2643
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО; 18:51
18:51 990
Новая оружейная стратегия США
Новая оружейная стратегия США
17:41 1458
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
17:37 1465

ЭТО ВАЖНО

В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
19:47 844
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
19:48 949
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
19:19 1216
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
18:47 1839
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 1675
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 2090
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 2541
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2643
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО; 18:51
18:51 990
Новая оружейная стратегия США
Новая оружейная стратегия США
17:41 1458
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
17:37 1465
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться