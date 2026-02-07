Президент Грузии о разговоре с руководством США

Встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио была очень теплой, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.
Встреча состоялась в рамках приема президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в честь глав государств, приехавших на открытие зимних Олимпийских игр в Милан.
«Встреча была очень теплой. Вы знаете, что у нас есть ценностная общность с нынешней администрацией, в том числе в области национальных интересов и семейных ценностей. Джей Ди Вэнс не поскупился на добрые слова в адрес нашей страны. Он знал историческое отношение Грузии к христианству, упомянул и Патриарха. От этой встречи у нас сложилось впечатление, что в ближайшие годы наши отношения будут динамично развиваться», – сказал Кавелашвили.