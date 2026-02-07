Италия заявила о возможной диверсии

Итальянская полиция предположила, что причиной пожара на железной дороге под Болоньей был поджог. Инцидент вызвал серьезные сбои в движении поездов в первый день зимней Олимпиады в Италии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицейских.

Пожар повредил стрелку и электрические кабели, определяющие скорость поездов, что вызвало задержки до двух часов на высокоскоростных, междугородных и региональных маршрутах в одном из самых загруженных узлов страны, пишет агентство. Полиция считает возгорание умышленным, при этом виновные не установлены.

Инцидент нарушил движение между Болоньей, Венецией и Миланом, а также на маршрутах к Адриатическому побережью. Reuters отмечает, что Милан является одним из городов, принимающих зимние Олимпийские игры, наряду с Кортина-д'Ампеццо, куда можно добраться на поезде из Венеции.

Министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини назвал инцидент «преступным деянием» со стороны «того, кто желает Италии зла», передает Il Fatto Quotidiano.

Следователи не исключают, что причиной повреждений на железной дороге могла стать акция, вдохновленная анархистскими идеями, по аналогии с событиями на Олимпиаде во Франции в 2024 году, пишет Corriere della Sera. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Оливье Кристен сообщал, что французские спецслужбы предотвратили три теракта в период проведения Олимпийских игр в Париже.

Газета также проинформировала о других инцидентах на железной дороге: на линии Болонья — Падуя с рельсов убрали самодельное взрывное устройство и зафиксировали повреждения высоковольтных линий, в Пезаро произошел пожар на электрической подстанции линии Болонья — Анкона.