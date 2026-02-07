USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Италия заявила о возможной диверсии

20:43 1000

Итальянская полиция предположила, что причиной пожара на железной дороге под Болоньей был поджог. Инцидент вызвал серьезные сбои в движении поездов в первый день зимней Олимпиады в Италии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицейских.

Пожар повредил стрелку и электрические кабели, определяющие скорость поездов, что вызвало задержки до двух часов на высокоскоростных, междугородных и региональных маршрутах в одном из самых загруженных узлов страны, пишет агентство. Полиция считает возгорание умышленным, при этом виновные не установлены.

Инцидент нарушил движение между Болоньей, Венецией и Миланом, а также на маршрутах к Адриатическому побережью. Reuters отмечает, что Милан является одним из городов, принимающих зимние Олимпийские игры, наряду с Кортина-д'Ампеццо, куда можно добраться на поезде из Венеции.

Министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини назвал инцидент «преступным деянием» со стороны «того, кто желает Италии зла», передает Il Fatto Quotidiano.

Следователи не исключают, что причиной повреждений на железной дороге могла стать акция, вдохновленная анархистскими идеями, по аналогии с событиями на Олимпиаде во Франции в 2024 году, пишет Corriere della Sera. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Оливье Кристен сообщал, что французские спецслужбы предотвратили три теракта в период проведения Олимпийских игр в Париже.

Газета также проинформировала о других инцидентах на железной дороге: на линии Болонья — Падуя с рельсов убрали самодельное взрывное устройство и зафиксировали повреждения высоковольтных линий, в Пезаро произошел пожар на электрической подстанции линии Болонья — Анкона.

Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит; все еще актуально
12:14 2841
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже У Руслана Пашаева бронза; обновлено 21:17
21:17 1377
В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
19:47 1852
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
19:48 2100
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
19:19 2571
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
18:47 2984
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 2608
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 3113
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 3076
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2837
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО; 18:51
18:51 1299

ЭТО ВАЖНО

Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит; все еще актуально
12:14 2841
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже У Руслана Пашаева бронза; обновлено 21:17
21:17 1377
В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
19:47 1852
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
19:48 2100
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
19:19 2571
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
18:47 2984
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 2608
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 3113
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 3076
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2837
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО; 18:51
18:51 1299
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться