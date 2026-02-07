Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев стал победителем турнира «Большого шлема» в Париже.

В схватке за бронзу он взял верх над итальянцем Валерио Акколи.

Наш спортсмен в весовой категории до 60 кг одолел на пути к финалу соперников из Испании, Монголии, Кубы, Израиля, а в решающей схватке взял верх над Дильшотом Халматовым из Украины.

Сегодня также Руслан Пашаев (66 кг) поборется за бронзу.

Всего Азербайджан в Париже представляют восемь спортсменов.