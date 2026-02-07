USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже

У Руслана Пашаева бронза; обновлено 21:17
Отдел спорта
21:17 1379

Вторую медаль Азербайджану в Париже принес Руслан Пашаев (66 кг).

В схватке за бронзу он взял верх над итальянцем Валерио Акколи. 

*** 20:50

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев стал победителем турнира «Большого шлема» в Париже.

Наш спортсмен в весовой категории до 60 кг одолел на пути к финалу соперников из Испании, Монголии, Кубы, Израиля, а в решающей схватке взял верх над Дильшотом Халматовым из Украины.

Сегодня также Руслан Пашаев (66 кг) поборется за бронзу.

Всего Азербайджан в Париже представляют восемь спортсменов.

Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит; все еще актуально
12:14 2841
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже У Руслана Пашаева бронза; обновлено 21:17
21:17 1380
В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
19:47 1852
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
19:48 2100
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
19:19 2573
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
18:47 2985
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 2608
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 3113
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 3077
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2837
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО; 18:51
18:51 1300

ЭТО ВАЖНО

Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит; все еще актуально
12:14 2841
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже У Руслана Пашаева бронза; обновлено 21:17
21:17 1380
В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
19:47 1852
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
19:48 2100
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
19:19 2573
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
18:47 2985
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 2608
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 3113
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 3077
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2837
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО; 18:51
18:51 1300
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться