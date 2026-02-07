Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже

Вторую медаль Азербайджану в Париже принес Руслан Пашаев (66 кг).
В схватке за бронзу он взял верх над итальянцем Валерио Акколи.
*** 20:50
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев стал победителем турнира «Большого шлема» в Париже.
Наш спортсмен в весовой категории до 60 кг одолел на пути к финалу соперников из Испании, Монголии, Кубы, Израиля, а в решающей схватке взял верх над Дильшотом Халматовым из Украины.
Сегодня также Руслан Пашаев (66 кг) поборется за бронзу.
Всего Азербайджан в Париже представляют восемь спортсменов.