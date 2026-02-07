Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Азербайджан и Армению с 9 по 11 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов.

Сообщается, что вместе с Вэнсом в регион прибудет заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг.

В Госдепе отметили, что визит в Армению и Азербайджан направлен на содействие мирным усилиям президента Дональда Трампа, а также на продвижение инициативы Trump Route to International Peace and Prosperity (TRIPP) — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

Ранее Agence France-Presse сообщало, что Джей Ди Вэнс посетит Армению и Азербайджан после участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Милане. Отмечалось, что президент Дональд Трамп поручил Вэнсу подготовку мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.