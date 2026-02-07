USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?

Отдел информации
21:02 1425

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Азербайджан и Армению с 9 по 11 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов. 

Сообщается, что вместе с Вэнсом в регион прибудет заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг.

В Госдепе отметили, что визит в Армению и Азербайджан направлен на содействие мирным усилиям президента Дональда Трампа, а также на продвижение инициативы Trump Route to International Peace and Prosperity (TRIPP) — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

Ранее Agence France-Presse сообщало, что Джей Ди Вэнс посетит Армению и Азербайджан после участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Милане. Отмечалось, что президент Дональд Трамп поручил Вэнсу подготовку мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит; все еще актуально
12:14 2841
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже У Руслана Пашаева бронза; обновлено 21:17
21:17 1381
В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
19:47 1852
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
19:48 2101
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
19:19 2573
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
18:47 2987
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 2609
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 3114
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 3077
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2837
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО; 18:51
18:51 1300

