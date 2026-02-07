Ирак «импортировал» тысячи боевиков ИГИЛ

Ирак сообщил о переброске 2 250 заключенных ИГИЛ из Сирии, передает пресс-служба иракской службы безопасности.

Представитель ведомства отметил, что в группу входят граждане Ирака и Сирии, а также другие иностранные граждане, и все задержанные помещены в «укрепленные места заключения», оснащенные комплексными мерами защиты и контроля.

Он подчеркнул, что процесс осуществляется в координации с возглавляемой США международной коалицией и на основе разведданных. Допросы задержанных помогут выявить сети ИГИЛ и укрепить общую безопасность, а число переброшенных в будущем может превысить 7 000 человек.