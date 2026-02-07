USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Ирак «импортировал» тысячи боевиков ИГИЛ

21:18 498

Ирак сообщил о переброске 2 250 заключенных ИГИЛ из Сирии, передает пресс-служба иракской службы безопасности.

Представитель ведомства отметил, что в группу входят граждане Ирака и Сирии, а также другие иностранные граждане, и все задержанные помещены в «укрепленные места заключения», оснащенные комплексными мерами защиты и контроля.

Он подчеркнул, что процесс осуществляется в координации с возглавляемой США международной коалицией и на основе разведданных. Допросы задержанных помогут выявить сети ИГИЛ и укрепить общую безопасность, а число переброшенных в будущем может превысить 7 000 человек.

Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит; все еще актуально
12:14 2841
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже У Руслана Пашаева бронза; обновлено 21:17
21:17 1382
В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
19:47 1852
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
19:48 2102
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
19:19 2573
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
18:47 2988
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 2610
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 3115
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 3078
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2837
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО; 18:51
18:51 1300

ЭТО ВАЖНО

