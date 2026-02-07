USD 1.7000
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Власти Афганистана решили давать ВНЖ в обмен на инвестиции

21:32 520

Вид на жительство в Афганистане на срок до 10 лет будет предоставляться в обмен на инвестиции в страну. Об этом сообщила пресс-служба правительства Афганистана после совещания комиссии во главе с вице-премьером по экономическим вопросам Абдулой Гани Барадара.

Ответственному комитету поручили разделить срок действия ВНЖ на категории в зависимости от того, сколько кандидаты инвестировали в Афганистан.

Согласно отчету ООН за 2024 год, у 71% населения Афганистана нет доступа к стабильному заработку и услугам здравоохранения. Экономика страны сильно зависит от импорта и международной помощи.

Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит; все еще актуально
12:14 2841
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже У Руслана Пашаева бронза; обновлено 21:17
21:17 1382
В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
19:47 1853
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
19:48 2103
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
19:19 2575
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
18:47 2990
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 2610
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 3117
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 3078
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2837
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО; 18:51
18:51 1300

