Нетаньяху обсудит с Трампом переговоры с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне переговоры с Ираном.
Ожидается, что встреча состоится в следующую среду.
В офисе Нетаньяху отметили, что премьер считает любые переговоры необходимыми с включением ограничений на баллистические ракеты и прекращением поддержки «иранской оси».
На этом фоне США отменили участие истребителей F-22 Raptor в параде Супербоула из-за боевых задач.
Отмечается, что эти самолеты участвовали в операции «Полночный молот» в июне прошлого года, когда ВВС США атаковали иранский ядерный объект в Фордо.