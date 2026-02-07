USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Нетаньяху обсудит с Трампом переговоры с Ираном

22:13 134

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне переговоры с Ираном.

Ожидается, что встреча состоится в следующую среду.

В офисе Нетаньяху отметили, что премьер считает любые переговоры необходимыми с включением ограничений на баллистические ракеты и прекращением поддержки «иранской оси».

На этом фоне США отменили участие истребителей F-22 Raptor в параде Супербоула из-за боевых задач.

Отмечается, что эти самолеты участвовали в операции «Полночный молот» в июне прошлого года, когда ВВС США атаковали иранский ядерный объект в Фордо.

Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит; все еще актуально
12:14 2844
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже У Руслана Пашаева бронза; обновлено 21:17
21:17 1384
В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
19:47 1856
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
19:48 2104
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
19:19 2578
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
18:47 2992
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 2611
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 3120
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 3079
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2837
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО; 18:51
18:51 1300

