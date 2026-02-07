USD 1.7000
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США

7 февраля 2026, 22:28 2164

Между США и Россией есть вероятность подписания документов об экономическом сотрудничестве на сумму около 12 триллионов долларов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами.

По словам главы государства, разведка ознакомила его с так называемым «пакетом Дмитриева», предлагающим экономическое сотрудничество между РФ и США.

«Там объем около 12 триллионов долларов. Это вроде пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией. То есть мы слышим о вероятности таких или подобных двусторонних документов между Америкой и Россией», – сказал президент.

По его словам, в СМИ есть разные сигналы, что в этих документах могут быть также вопросы, связанные с Украиной. «Мы четко показываем, что Украина не будет поддерживать даже вероятные такие договоренности сторон о нас без нас», – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что украинская делегация сообщила позицию президента, что, если будут те или иные двусторонние договоренности России и США, то пункты, которые будут связаны с Украиной, не могут противоречить Конституции Украины, законам Украины, и не стоит их обсуждать без Украины.

«Украина будет демонстрировать свою реакцию по этому поводу в случае таких рисков», – сказал он.

В декабре СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа передала своим европейским коллегам серию документов, в которых изложено ее видение возвращения России в мировую экономику.

В феврале в МИД России заявили, что передали США предложения по устранению «серьезных барьеров» на пути к полноценному «оздоровлению» отношений.

