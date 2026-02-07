В Исмаиллы загорелась зона отдыха

В Исмаиллы произошел пожар в зоне отдыха.
Как сообщили в МЧС, возгорание произошло на территории села Дияллы Исмаиллинского района.
На место происшествия прибыли пожарные подразделения районного управления МЧС.
В результате пожара в банном комплексе общей площадью 500 кв. м, который сейчас находится на ремонте, огонь уничтожил около 100 кв. м помещения. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было быстро ликвидировано и не успело распространиться на остальную территорию.
Пострадавших нет.