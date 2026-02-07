В США арестовали мужчину за угрозы убить Вэнса

Силовики в США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убийством в адрес вице-президента Джей Ди Вэнса, сообщает американский Минюст.

Некий 33-летний Шэннон Матре из Огайо угрожал убийством вице-президенту, когда тот находился с визитом в штате в январе.

В случае признания виновным ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.

Ранее на этой неделе ФБР арестовало 47-летнего мужчину за угрозы в соцсети в адрес президента США Дональда Трампа, его сторонников, а также сотрудников миграционной полиции ICE.