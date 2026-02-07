USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

В США арестовали мужчину за угрозы убить Вэнса

7 февраля 2026, 22:59 412

Силовики в США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убийством в адрес вице-президента Джей Ди Вэнса, сообщает американский Минюст.

Некий 33-летний Шэннон Матре из Огайо угрожал убийством вице-президенту, когда тот находился с визитом в штате в январе.

В случае признания виновным ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.

Ранее на этой неделе ФБР арестовало 47-летнего мужчину за угрозы в соцсети в адрес президента США Дональда Трампа, его сторонников, а также сотрудников миграционной полиции ICE.

Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
7 февраля 2026, 21:02 2589
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
7 февраля 2026, 22:28 2169
Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит; все еще актуально
7 февраля 2026, 12:14 3034
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже У Руслана Пашаева бронза; обновлено 21:17
7 февраля 2026, 21:17 2183
В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
7 февраля 2026, 19:47 2428
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
7 февраля 2026, 19:48 2799
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
7 февраля 2026, 19:19 3374
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
7 февраля 2026, 18:47 3718
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
7 февраля 2026, 18:39 3221
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
7 февраля 2026, 18:34 3789
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
7 февраля 2026, 16:35 3427

ЭТО ВАЖНО

Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
7 февраля 2026, 21:02 2589
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
7 февраля 2026, 22:28 2169
Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит; все еще актуально
7 февраля 2026, 12:14 3034
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже У Руслана Пашаева бронза; обновлено 21:17
7 февраля 2026, 21:17 2183
В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
7 февраля 2026, 19:47 2428
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
7 февраля 2026, 19:48 2799
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
7 февраля 2026, 19:19 3374
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
7 февраля 2026, 18:47 3718
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
7 февраля 2026, 18:39 3221
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
7 февраля 2026, 18:34 3789
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
7 февраля 2026, 16:35 3427
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться