Европейский парламент рассматривает возможность полного прекращения поставок российской стали в ЕС, что может привести к конфликту с отдельными столицами стран-участниц объединения, пишет Politico. Поправки к законопроекту о защите сталелитейной промышленности направлены на «убийство двух зайцев одним выстрелом». Как заявила шведский депутат Карин Карлсбро, «это должен быть самый простой способ сократить бюджет Путина на войну против Украины».

Законодательная инициатива появилась на фоне увеличения импорта российской стали в ЕС в 2025 году и предстоящего истечения текущих защитных мер, призванных оградить европейских производителей от перепроизводства в мире. Полуфабрикаты, такие как слябы, продолжают поступать в ЕС, несмотря на санкции, поскольку некоторые страны, включая Бельгию, Чехию и Италию, требуют сохранения их поставок для заводов без альтернатив.

Карлсбро подчеркнула: «Мы уже слышали подобные аргументы, когда речь шла о нефти и газе… И все же соглашение было достигнуто». Однако, согласно Politico, инициатива может столкнуться с противодействием ряда государств-членов, готовых наложить вето или оспорить вмешательство парламента в вопросы безопасности.