USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Европарламент предлагает запрет на импорт российской стали

7 февраля 2026, 23:20 286

Европейский парламент рассматривает возможность полного прекращения поставок российской стали в ЕС, что может привести к конфликту с отдельными столицами стран-участниц объединения, пишет Politico. Поправки к законопроекту о защите сталелитейной промышленности направлены на «убийство двух зайцев одним выстрелом». Как заявила шведский депутат Карин Карлсбро, «это должен быть самый простой способ сократить бюджет Путина на войну против Украины».

Законодательная инициатива появилась на фоне увеличения импорта российской стали в ЕС в 2025 году и предстоящего истечения текущих защитных мер, призванных оградить европейских производителей от перепроизводства в мире. Полуфабрикаты, такие как слябы, продолжают поступать в ЕС, несмотря на санкции, поскольку некоторые страны, включая Бельгию, Чехию и Италию, требуют сохранения их поставок для заводов без альтернатив.

Карлсбро подчеркнула: «Мы уже слышали подобные аргументы, когда речь шла о нефти и газе… И все же соглашение было достигнуто». Однако, согласно Politico, инициатива может столкнуться с противодействием ряда государств-членов, готовых наложить вето или оспорить вмешательство парламента в вопросы безопасности.

Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
7 февраля 2026, 21:02 2590
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
7 февраля 2026, 22:28 2170
Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит; все еще актуально
7 февраля 2026, 12:14 3034
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже У Руслана Пашаева бронза; обновлено 21:17
7 февраля 2026, 21:17 2184
В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
7 февраля 2026, 19:47 2428
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
7 февраля 2026, 19:48 2799
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
7 февраля 2026, 19:19 3374
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
7 февраля 2026, 18:47 3718
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
7 февраля 2026, 18:39 3222
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
7 февраля 2026, 18:34 3789
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
7 февраля 2026, 16:35 3428

ЭТО ВАЖНО

Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
7 февраля 2026, 21:02 2590
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
7 февраля 2026, 22:28 2170
Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит; все еще актуально
7 февраля 2026, 12:14 3034
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже У Руслана Пашаева бронза; обновлено 21:17
7 февраля 2026, 21:17 2184
В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
7 февраля 2026, 19:47 2428
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
7 февраля 2026, 19:48 2799
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
7 февраля 2026, 19:19 3374
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
7 февраля 2026, 18:47 3718
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
7 февраля 2026, 18:39 3222
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
7 февраля 2026, 18:34 3789
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
7 февраля 2026, 16:35 3428
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться