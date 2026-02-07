USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Нобелевский лауреат объявила голодовку против репрессий в Иране

7 февраля 2026, 23:34 417

Самая известная иранская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира 2023 года Наргес Мохаммади, которая приговорена в Иране в общей сложности к более чем 30 годам тюремного заключения, объявила голодовку. Об этом передает CNN со ссылкой на парижский фонд, управляемый ее семьей.

«Мохаммади начала свою забастовку в понедельник в знак протеста против ее незаконного задержания и ужасных условий содержания, с которыми сталкиваются многочисленные политические заключенные, содержащиеся в настоящее время в Иране», — говорится в материале.

Сын Мохаммади Али Рахмани заявил, что глубоко обеспокоен судьбой своей матери и всех остальных, задержанных иранским режимом.

«То, что происходит в нашей стране, — это преступление против человечности», — сказал Рахмани.

В фонде заявили, что из-за ряда болезней Мохаммади, включая инфаркты, боли в груди, высокое кровяное давление, а также проблемы с межпозвоночными дисками, ее дальнейшее содержание под стражей крайне опасно и является нарушением законов о правах человека.

Лауреату Нобелевской премии мира также был ограничен доступ к семье, и она лишь однажды, 14 декабря, поговорила по телефону со своим братом, после чего ей запретили связываться с родственниками.

Мохаммади была приговорена к нескольким тюремным срокам общей продолжительностью 36 лет по обвинениям, включающим действия против национальной безопасности и распространение пропаганды. Ее защитники отмечают, что она политическая заключенная, задержанная за работу по продвижению прав женщин и демократии в Иране.

Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
7 февраля 2026, 21:02 2593
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
7 февраля 2026, 22:28 2173
Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит; все еще актуально
7 февраля 2026, 12:14 3034
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже У Руслана Пашаева бронза; обновлено 21:17
7 февраля 2026, 21:17 2185
В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
7 февраля 2026, 19:47 2429
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
7 февраля 2026, 19:48 2799
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
7 февраля 2026, 19:19 3374
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
7 февраля 2026, 18:47 3718
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
7 февраля 2026, 18:39 3222
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
7 февраля 2026, 18:34 3790
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
7 февраля 2026, 16:35 3428

ЭТО ВАЖНО

Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
7 февраля 2026, 21:02 2593
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
7 февраля 2026, 22:28 2173
Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит; все еще актуально
7 февраля 2026, 12:14 3034
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже У Руслана Пашаева бронза; обновлено 21:17
7 февраля 2026, 21:17 2185
В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
7 февраля 2026, 19:47 2429
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
7 февраля 2026, 19:48 2799
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
7 февраля 2026, 19:19 3374
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
7 февраля 2026, 18:47 3718
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
7 февраля 2026, 18:39 3222
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
7 февраля 2026, 18:34 3790
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
7 февраля 2026, 16:35 3428
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться