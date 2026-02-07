Нобелевский лауреат объявила голодовку против репрессий в Иране

Самая известная иранская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира 2023 года Наргес Мохаммади, которая приговорена в Иране в общей сложности к более чем 30 годам тюремного заключения, объявила голодовку. Об этом передает CNN со ссылкой на парижский фонд, управляемый ее семьей.

«Мохаммади начала свою забастовку в понедельник в знак протеста против ее незаконного задержания и ужасных условий содержания, с которыми сталкиваются многочисленные политические заключенные, содержащиеся в настоящее время в Иране», — говорится в материале.

Сын Мохаммади Али Рахмани заявил, что глубоко обеспокоен судьбой своей матери и всех остальных, задержанных иранским режимом.

«То, что происходит в нашей стране, — это преступление против человечности», — сказал Рахмани.

В фонде заявили, что из-за ряда болезней Мохаммади, включая инфаркты, боли в груди, высокое кровяное давление, а также проблемы с межпозвоночными дисками, ее дальнейшее содержание под стражей крайне опасно и является нарушением законов о правах человека.

Лауреату Нобелевской премии мира также был ограничен доступ к семье, и она лишь однажды, 14 декабря, поговорила по телефону со своим братом, после чего ей запретили связываться с родственниками.

Мохаммади была приговорена к нескольким тюремным срокам общей продолжительностью 36 лет по обвинениям, включающим действия против национальной безопасности и распространение пропаганды. Ее защитники отмечают, что она политическая заключенная, задержанная за работу по продвижению прав женщин и демократии в Иране.