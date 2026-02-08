С российского спорта могут снять санкции

Члены Международного олимпийского комитета (МОК) выразили готовность вновь допустить Россию к основным международным соревнованиям. Соответствующая инициатива была выдвинута на заседании МОК в Милане на этой неделе, пишет The New York Times (NYT).

На заседании МОК глава Международной лыжной федерации Юхан Элиаш призвал разработать более четкие принципы, согласно которым команды разных стран могут быть не допущены к соревнованиям. Он предложил не выделять Россию «как объект критики», учитывая множество других конфликтов по всему миру, пишет NYT.

«Мы понимаем политику и знаем, что не действуем в вакууме. Но наша игра — это спорт <...> Спорт должен оставаться нейтральной площадкой», — заявила в обращении к делегатам президент МОК Кирсти Ковентри. При этом в своей речи она не упомянула Россию.

Зимние Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов. По данным NYT, это самый низкий показатель с 1908 года.