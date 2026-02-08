USD 1.7000
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

С российского спорта могут снять санкции

Члены Международного олимпийского комитета (МОК) выразили готовность вновь допустить Россию к основным международным соревнованиям. Соответствующая инициатива была выдвинута на заседании МОК в Милане на этой неделе, пишет The New York Times (NYT).

На заседании МОК глава Международной лыжной федерации Юхан Элиаш призвал разработать более четкие принципы, согласно которым команды разных стран могут быть не допущены к соревнованиям. Он предложил не выделять Россию «как объект критики», учитывая множество других конфликтов по всему миру, пишет NYT.

«Мы понимаем политику и знаем, что не действуем в вакууме. Но наша игра — это спорт <...> Спорт должен оставаться нейтральной площадкой», — заявила в обращении к делегатам президент МОК Кирсти Ковентри. При этом в своей речи она не упомянула Россию.

Зимние Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов. По данным NYT, это самый низкий показатель с 1908 года.

Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
7 февраля 2026, 21:02 2594
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
7 февраля 2026, 22:28 2176
Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит; все еще актуально
7 февраля 2026, 12:14 3035
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже У Руслана Пашаева бронза; обновлено 21:17
7 февраля 2026, 21:17 2186
В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
7 февраля 2026, 19:47 2431
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
7 февраля 2026, 19:48 2799
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
7 февраля 2026, 19:19 3376
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
7 февраля 2026, 18:47 3719
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
7 февраля 2026, 18:39 3222
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
7 февраля 2026, 18:34 3791
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
7 февраля 2026, 16:35 3428

