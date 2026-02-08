Орбан просили атаковать Югославию

По словам Орбана, в разгар войны в Югославии Клинтон предлагал Венгрии открыть «второй фронт» и нанести удары по сербским позициям через территорию Воеводины.

«Венгрия тогда не участвовала в войне, потому что правительство отказало президенту США. Если бы у нас был премьер-министр, который просто сказал бы: «Да, сэр», мы бы погрязли в этой войне по уши», — отметил Орбан.

Он добавил, что объяснил Клинтону риски такого шага, указав на возможные последствия для венгерского населения Воеводины численностью около 300 тысяч человек, а также угрозу превращения городов на юге Венгрии в цели для атак.