Экс-министр культуры Франции подал в отставку из-за дела Эпштейна

Глава парижского Института арабского мира, бывший министр культуры Франции Жак Ланг подал в отставку после начатого в отношении него расследования по подозрению в отмывании денег в сотрудничестве с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Письмо с просьбой отставки он направил главе МИД Франции Жан-Ноэлю Барро.

«Нынешняя обстановка <...> является пагубной. Она может только навредить этому великолепному учреждению», - приводит радиостанция Franceinfo выдержку из данного письма. На этом фоне Ланг пообещал подать в отставку «на ближайшем внеочередном заседании совета администрации», чтобы «защитить институт» и «спокойно опровергнуть все обвинения».

В МИД Франции и в Елисейском дворце заявили, что «приняли к сведению» прошение Ланга об отставке. Барро со своей стороны также сообщил, что инициирует процедуру назначения его преемника и пообещал созвать внеочередное заседание совета администрации института в течение семи дней. По словам министра, в этой связи запланированное на 8 февраля слушание с участием Ланга в МИД Франции было отменено.

Ранее Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Ланга и его дочери Каролин по подозрению в отмывании денег совместно с Эпштейном. Это произошло после публикации агентством Mediapart выдержек из опубликованных Минюстом США документов по делу Эпштейна, согласно которым оба подозреваемых вместе с американским финансистом владели компанией Prytanee LLC, зарегистрированной на Виргинских островах, а Ланг, в частности, участвовал в сделке на €5,4 млн по продаже недвижимости в Марокко.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса.

Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили, в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава американской администрации Дональд Трамп.