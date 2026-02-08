Ким Чен Ын устроил разнос

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что деревни КНДР «не избавились от истощения», несмотря на партийные установки по развитию аграрного сектора. Причиной этого он назвал «пустословие» северокорейских властей, которые допустили ошибку, показывая развитие деревень лишь демонстративно. С таким заявлением Ким Чен Ын выступил в начале февраля по случаю открытия животноводческого комплекса в деревне Самгван, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«По правде говоря, не было бы преувеличением, что в прошлом мы занимались пустословием в строительстве деревни. В качестве примера можно привести то, что в провинциях почти ничего не делалось в строительстве, кроме символичного благоустройства единичных поселков. Политическая установка без исполнимости и возможности — это всего-навсего теория, а не действующая политика», — сказал лидер КНДР.

Ким Чен Ын подчеркнул, что разрозненный, временный и показной характер государственных инвестиций и помощи сельским районам также следует считать ошибкой, допущенной в ходе их развития.

В КНДР существует практика постройки и обслуживания «потемкинских деревень» — населенных пунктов, которые скрывают проблемы за внешним фасадом красоты и процветания. Например, населенный пункт Киджондон, расположенный в демилитаризованной зоне между двумя Кореями, часто называют «потемкинской деревней». Многие здания Киджондона представляют собой пустые фасады без интерьеров, а освещение включается по расписанию, создавая для внешних наблюдателей видимость благополучного и населенного города.

Сельское строительство невозможно ускорить без четкой цели, критериев и методологии, заверил лидер Северной Кореи. Он отметил, что не была повышена производительность в сельском хозяйстве и не укреплена материально-техническая база. В качестве примера лидер КНДР привел животноводство, где за громкими лозунгами, такими как «Меняем траву на мясо!», не последовало реального развития: не налажена система селекции и остро стоит проблема кормов, из-за чего даже мощные базы не могут удовлетворить спрос.

Сельскохозяйственное производство в Северной Корее осуществляется силами государственных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. По данным Государственного статистического бюро КНДР, в стране насчитывается 2513 сельскохозяйственных кооперативов, в которых проживают 2,54 млн крестьян, и 707 государственных хозяйств с 802 тыс. жителей. При этом в КНДР насчитывается около 28 населенных пунктов, официально имеющих статус города.