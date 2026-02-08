USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Криптокризис ударил по бизнесу семьи Трампа

01:02 474

Криптовалютный спад негативно сказался на бизнесе семьи президента США Дональда Трампа. Особенно пострадала компания World Liberty Financial, управляемая его старшими сыновьями Эриком и Дональдом-младшим, в которой сам Трамп также владеет долей.

Согласно The Guardian, продажи токена $WLFI, приносящего 75% выручки компании, сократились на 31%, а стоимость оставшихся токенов, оцениваемых более чем в $3 млрд, быстро падает.

Спад биткоина ниже $70 000 и обесценение крипторынка на $470 млрд с конца января усилили финансовые потери.

Газ из Азербайджана для индийской компании
Газ из Азербайджана для индийской компании
01:55 37
Криптокризис ударил по бизнесу семьи Трампа
Криптокризис ударил по бизнесу семьи Трампа
01:02 475
Россия готовит масштабное расширение беспилотных войск
Россия готовит масштабное расширение беспилотных войск
01:22 298
Орбан просили атаковать Югославию
Орбан просили атаковать Югославию
00:20 893
Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
7 февраля 2026, 21:02 3307
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
7 февраля 2026, 22:28 3688
Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит; все еще актуально
7 февраля 2026, 12:14 3181
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Париже У Руслана Пашаева бронза; обновлено 21:17
7 февраля 2026, 21:17 2604
В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
7 февраля 2026, 19:47 2795
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
7 февраля 2026, 19:48 3255
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
7 февраля 2026, 19:19 3835

ЭТО ВАЖНО

