Россия готовит масштабное расширение беспилотных войск

По многим направлениям беспилотных систем (БпС) Россия «как минимум не отстает от Украины», рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По информации представителя ГУР, на которую ссылается главком, в 2026 году РФ запланировала увеличить численность своих войск БпС на 79 тыс. человек.

В целом Россия планирует довести численность своих беспилотных войск до 165 тыс. человек, сообщил Сырский в Telegram. Кроме того, армия РФ приняла на вооружение собственные дроны-перехватчики и наращивает их производство. Также они испытывают в боевых условиях реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5».

«Все это стимулирует нас быстрее искать собственные революционные технологические и управленческие решения для противодействия российским БПЛА и преодоления эшелонированной противовоздушной обороны войск РФ. Наращиваем беспилотную составляющую штурмовых войск. В штат отдельных штурмовых полков будут введены дополнительные батальоны беспилотных систем. Также продолжаем усиливать беспилотную составляющую в бригадах Сил территориальной обороны», – добавил Сырский.