Подозрительный звонок в окружении Трампа

Спецслужбы США зафиксировали «необычный» телефонный разговор между человеком из окружения президента США Дональда Трампа и лицом, связанным с иностранной разведкой. При этом глава национальной разведки Тулси Габбард воспрепятствовала распространению этой информации.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на адвоката анонимного информатора, знакомого с ситуацией.

«Прошлой весной Агентство национальной безопасности обнаружило свидетельство необычного телефонного разговора между лицом, связанным с иностранной разведкой, и человеком, близким к Дональду Трампу... крайне секретное коммюнике, которое взбудоражило Вашингтон на прошлой неделе, было доведено до сведения директора национальной разведки Тулси Габбард», - сообщает издание.

По данным источника, вместо того, чтобы дать сотрудникам АНБ возможность распространить информацию, Габбард передала бумажную копию разведданных непосредственно руководителю аппарата президента Сьюзи Уайлс.

Габбард сообщила, что после встречи с Уайлс распорядилась, чтобы АНБ не публиковало разведывательный доклад: вместо этого строго засекреченные материалы должны были быть переданы непосредственно в ее офис. По словам директора национальной разведки, отчет оставался «под замком», даже когда информатор настаивал на передаче сведений в комитет Конгресса по разведке.

Представители офиса Габбард опровергли обвинения, назвав их политически мотивированными и лишенными оснований.