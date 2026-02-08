USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Индия захотела азербайджанский газ

01:55 629

Индийская нефтегазовая компания Bharat Petroleum ведет переговоры с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) о закупках сжиженного газа (LPG). Об этом сообщил глава LPG-подразделения компании Т.В. Пандиан.

Кроме того, для диверсификации поставок Bharat Petroleum также объявила тендер на импорт газа из США. По словам Пандиана, около 90% закупок компании осуществляется по долгосрочным контрактам, а оставшиеся 10% — через спотовые покупки, на которые и ориентирован тендер по США.

Причиной расширения поставок Пандиан назвал нестабильность на Ближнем Востоке. «Если [пролив] Ормуз будет заблокирован, что мы будем делать?» — задался он вопросом, подчеркивая, что тендер является частью стратегии диверсификации источников поставок.

Представитель компании также отметил, что Китай перестал закупать американский СНГ из-за тарифной войны, что делает поставки для Индии более выгодными. «Американские корабли, шедшие в Китай, облагаются налогами, поэтому стоимость доставки туда выросла. Китай берет груз с Ближнего Востока, а избыточные объемы США мы можем получить дешевле», — пояснил он.

В бакинской Вишневке жизнь - калина
В бакинской Вишневке жизнь - калина наш спецреп
02:50 411
Что такое хороший президент и что такое плохой президент?
Что такое хороший президент и что такое плохой президент? горячая тема
01:56 870
Еще раз о кровавой бойне в Ардебиле
Еще раз о кровавой бойне в Ардебиле иранский политолог Юнес Шамели комментирует для haqqin.az
7 февраля 2026, 18:24 5503
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна» ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 23:13
7 февраля 2026, 23:13 14028
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
7 февраля 2026, 16:35 3778
Индия захотела азербайджанский газ
Индия захотела азербайджанский газ
01:55 630
Криптокризис ударил по бизнесу семьи Трампа
Криптокризис ударил по бизнесу семьи Трампа
01:02 893
Россия готовит масштабное расширение беспилотных войск
Россия готовит масштабное расширение беспилотных войск
01:22 731
Орбан просили атаковать Югославию
Орбан просили атаковать Югославию
00:20 1304
Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
7 февраля 2026, 21:02 3590
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
7 февраля 2026, 22:28 4365

ЭТО ВАЖНО

В бакинской Вишневке жизнь - калина
В бакинской Вишневке жизнь - калина наш спецреп
02:50 411
Что такое хороший президент и что такое плохой президент?
Что такое хороший президент и что такое плохой президент? горячая тема
01:56 870
Еще раз о кровавой бойне в Ардебиле
Еще раз о кровавой бойне в Ардебиле иранский политолог Юнес Шамели комментирует для haqqin.az
7 февраля 2026, 18:24 5503
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна» ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 23:13
7 февраля 2026, 23:13 14028
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
7 февраля 2026, 16:35 3778
Индия захотела азербайджанский газ
Индия захотела азербайджанский газ
01:55 630
Криптокризис ударил по бизнесу семьи Трампа
Криптокризис ударил по бизнесу семьи Трампа
01:02 893
Россия готовит масштабное расширение беспилотных войск
Россия готовит масштабное расширение беспилотных войск
01:22 731
Орбан просили атаковать Югославию
Орбан просили атаковать Югославию
00:20 1304
Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
Вице-президент США на днях будет в Баку: кто еще с ним приедет?
7 февраля 2026, 21:02 3590
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
Зеленский анонсировал грандиозную сделку России и США
7 февраля 2026, 22:28 4365
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться