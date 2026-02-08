Индия захотела азербайджанский газ

Индийская нефтегазовая компания Bharat Petroleum ведет переговоры с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) о закупках сжиженного газа ( LPG ). Об этом сообщил глава LPG- подразделения компании Т.В. Пандиан.

Кроме того, для диверсификации поставок Bharat Petroleum также объявила тендер на импорт газа из США. По словам Пандиана, около 90% закупок компании осуществляется по долгосрочным контрактам, а оставшиеся 10% — через спотовые покупки, на которые и ориентирован тендер по США.

Причиной расширения поставок Пандиан назвал нестабильность на Ближнем Востоке. «Если [пролив] Ормуз будет заблокирован, что мы будем делать?» — задался он вопросом, подчеркивая, что тендер является частью стратегии диверсификации источников поставок.

Представитель компании также отметил, что Китай перестал закупать американский СНГ из-за тарифной войны, что делает поставки для Индии более выгодными. «Американские корабли, шедшие в Китай, облагаются налогами, поэтому стоимость доставки туда выросла. Китай берет груз с Ближнего Востока, а избыточные объемы США мы можем получить дешевле», — пояснил он.