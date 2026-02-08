Русскоговорящий «серый кардинал» в администрации Трампа

Единственный момент, когда Бейкер попал в центр внимания, произошел случайно — в марте вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его своим контактным лицом в скандальной утечке группового чата администрации об ударах по хуситам в Йемене, отмечает издание.

Заместитель советника по национальной безопасности США Энди Бейкер остается в тени, но именно он участвует в формировании жесткой позиции администрации президента Дональда Трампа в отношении европейских союзников и определяет будущее внешней политики республиканцев, пишет Politico.

За кулисами редко сфотографированный и чрезвычайно закрытый Бейкер стал ключевой фигурой в окружении Вэнса. Он формирует внешнеполитическое мышление вице-президента и некоторые важнейшие решения Белого дома по национальной безопасности — особенно его все более конфронтационную позицию в отношении европейских союзников Америки.

По данным Politico, Бейкер, свободно владеющий русским (а также болгарским и персидским языками), сыграл важную роль в усилиях по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. «Энди был ключевым советником, участвовавшим в формировании и определении первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вопросы, как соглашение о полезных ископаемых», — сказал изданию Алекс Вонг, бывший заместитель советника Трампа по нацбезопасности. На протяжении всех переговоров Бейкер предлагал «практичные» и «креативные идеи» для прекращения войны, сообщил один из собеседников.

Бейкер и Вэнс, «во-первых, очень хотят, чтобы США воздержались от некоторых обязательств, которые, по их мнению, не важны для США, а во-вторых, они «очень хотят» помочь закончить эту войну, пояснил он.

Однако подход Бейкера к завершению войны РФ против Украины вызвал недовольство у некоторых союзников США. Один европейский чиновник охарактеризовал его как «очень умного», но признал, что «его понимание России существенно отличается от нашего».

Идеологически Бейкер в целом согласуется со сдерживающим крылом Республиканской партии, которое скептически относится к зарубежным военным операциям и выступает за ограниченную роль Соединенных Штатов на мировой арене.

По словам собеседников, Бейкер помог составить речь, которую Вэнс произнес на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года. Он также сыграл важную роль в разработке новой стратегии национальной безопасности США. Бейкер также находился в ситуационном центре в июне, откуда Трамп наблюдал за бомбардировкой иранских ядерных объектов, и участвовал в планировании кампании против хуситов и ответных мер Вашингтона на фоне напряженности между Индией и Пакистаном.

«Энди Бейкер — ценный член команды президента по национальной безопасности, чье лидерство и рассудительность играют ключевую роль в продвижении программы президента «Америка прежде всего» и внесли значительный вклад в исторический год внешнеполитических побед администрации Трампа», — заявил госсекретарь Марко Рубио Politico.

Бейкер вырос в рабочей семье в Сан-Франциско. После получения степени бакалавра истории в Калифорнийском университете он продолжил учебу в аспирантуре в Оксфорде, получив в 2007 году степень магистра и доктора философии. В 2010 году Бейкер пришел на работу в Госдепартамент, где служил 13 лет. Работал в Афганистане и штаб-квартире НАТО в Брюсселе. «Он действительно считал, что внешняя политика США — это своего рода игрушка элиты, которая не используется на благо американского народа, особенно того типа людей, из которых он сам происходил», — отметил один из собеседников. В конце концов он пришел к выводу, что рабочим слоям «не помогают демократы, которые развязывают войны, причиняющие огромный ущерб другим странам», добавил источник.

Бейкер покинул Госдепартамент в 2023 году с намерением найти человека, разделяющего его видение, «что американская мощь растрачивается за рубежом и не используется на благо американского народа», пишет издание. Поэтому он обратился к Вэнсу, поясняет собеседник. Весной Бейкер занял должность заместителя советника по национальной безопасности на фоне масштабной реорганизации Совета национальной безопасности, проводимой Трампом.

Несмотря на растущее влияние, люди, которые знают Бейкера, говорят, что он больше похож на ученого, чем на оперативника. «Он не политическое существо. Он очень осторожен — он стратег», — сказал человек, знакомый с ролью Бейкера. Его интеллектуальные способности принесли ему союзников по всему Западному крылу, и он стал «действительно близким» к руководителю аппарата Сьюзи Уайлз.

«Энди Бейкер является решающей частью команды национальной безопасности президента Трампа и всецело привержен реалистичной внешней политике, которая ставит Америку на первое место», — сказал официальный представитель Белого дома в заявлении.

Свободное владение идеями внешней политики MAGA сделало его очень востребованным контактом для иностранных чиновников и европейских дипломатов, которые с тревогой пытаются понять изменчивую внешнюю политику Трампа — и его антагонистическую позицию по Европе, пишет издание.

«Иностранные правительства прекрасно о нем знают. Они хотят встретиться с ним больше, чем с кем-либо еще, когда приезжают …потому что с ним очень легко общаться, и хотя он довольно ярый идеолог, он хороший собеседник», — рассказал один из собеседников.

С Вэнсом, которого видят как ведущего кандидата на получение республиканской номинации 2028 года, Бейкер, как ожидается, будет играть еще более важную роль в формировании будущей внешней политики Республиканской партии. На самом деле некоторые считают, что Бейкер будет ключевой фигурой независимо от того, кто станет республиканским знаменосцем. «Энди собирается играть роль в любой будущей администрации», — сказал Вонг.