Масштабные увольнения лишили кресла директора The Washington Post

Генеральный директор и издатель американской газеты The Washington Post Уильям Льюис покинул свой пост после массовых сокращений. Об этом сообщили ведущие американские СМИ со ссылкой на письмо Льюиса, направленное сотрудникам издания.
Льюис, занимавший должность директора и издателя The Washington Post с 2023 года, заявил, что за этот период ему пришлось принять «непростые решения, с тем чтобы обеспечить устойчивое будущее» газеты. Временно исполняющим обязанности генерального директора и издателя назначен Джефф Д'Онофрио, занимающий с 2025 года должность финансового директора газеты.
Ранее The Washington Post провела масштабные сокращения, уволив около трети сотрудников, в том числе корреспондентов в Украине и на Ближнем Востоке. Полностью упразднен спортивный раздел и рубрика о книгах и книгоиздании. Как отмечало Associated Press (AP), масштабные сокращения затронули почти все отделы. Главный редактор газеты Мэтт Мюррей назвал этот шаг болезненным, но необходимым.
По информации AP, журналисты обращались к владельцу газеты миллиардеру Джеффу Безосу с просьбой вмешаться, однако тот не предпринял никаких действий. Отмечается, что издание начало терять подписчиков в результате политики Безоса по освещению президентских выборов 2024 года, когда газета впервые за 36 лет не поддержала ни одного из кандидатов.