Масштабные увольнения лишили кресла директора The Washington Post

Генеральный директор и издатель американской газеты The Washington Post Уильям Льюис покинул свой пост после массовых сокращений. Об этом сообщили ведущие американские СМИ со ссылкой на письмо Льюиса, направленное сотрудникам издания.

Льюис, занимавший должность директора и издателя The Washington Post с 2023 года, заявил, что за этот период ему пришлось принять «непростые решения, с тем чтобы обеспечить устойчивое будущее» газеты. Временно исполняющим обязанности генерального директора и издателя назначен Джефф Д'Онофрио, занимающий с 2025 года должность финансового директора газеты.