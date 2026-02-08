Все больше военных самолетов США на Ближнем Востоке: переговоры не помогут?

Американские войска продолжают стягивать на Ближний Восток военную технику. Сообщается, что Военно-воздушные силы США либо уже перебросили в регион 112 военно-транспортных самолетов C-17А, либо находятся в пути туда, еще 17-18 рейсов находятся в процессе выполнения.

Элизабет Цурков, аналитик по Ближнему Востоку, старший внештатный научный сотрудник Института New Lines, в интервью Iran International заявила, что люди из окружения президента Дональда Трампа считают вероятным нанесение удара по Ирану. По словам Цурков, наращивание военного присутствия США в регионе является крупнейшим со времен вторжения в Ирак в 2003 году и повысило ожидания того, что в конечном итоге может быть применена сила.

«Люди, которые лично знают президента, говорили мне, что считают, что он нанесет удар», — сказала Цурков, добавив, что переговоры вряд ли увенчаются успехом, поскольку «максимум, на который готов пойти иранский режим, меньше того, что готовы принять США».

По утверждению Цурков, Исламская Республика сейчас находится в «крайне слабом положении», указывая на сообщения о том, что Тегеран может быть готов вести переговоры не только по ядерной программе, но и по ракетам и прокси-группировкам.

Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами состоялись в пятницу: прошло несколько раундов обмена позициями как через оманского посредника в Маскате, так и, по сообщениям, в формате личных встреч. Представитель МИД Ирана заявил, что переговоры завершились договоренностью продолжить их после того, как обе стороны изложили свои позиции.