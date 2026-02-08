USD 1.7000
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Новость дня
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»

Раздали сотни тысяч биткоинов по ошибке

10:34 1306

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткоинах, ненадолго сделав их миллионерами, передает BBC.

Биржа планировала начислить пользователям символический бонус — две тысячи вон (около 1,37 доллара), однако по ошибке отправила им по две тысячи биткоинов.

Представители биржи Bithumb принесли извинения, подчеркнув, что сбой был оперативно обнаружен и почти все ошибочно отправленные токены удалось вернуть. По словам компании, уже через 35 минут после произошедшего она ограничила операции по торговле и выводу средств для 695 пользователей, которых затронула ошибка. Компания заявила, что ей удалось вернуть 99,7% из 620 тысяч отправленных по ошибке биткоинов.

Как пишет Yonhap, инцидент произошел из-за того, что сотрудник криптобиржи по ошибке ввел в качестве платежной единицы BTC (биткоин) вместо корейской воны для получения вознаграждения участниками.

Произошедшее вызывало кратковременное падение цен на биткоин на Bithumb, поскольку пользователи продавали полученную криптовалюту.

На экстренном совещании финансовый регулятор Южной Кореи сообщил, что приступает к проверке случившегося. В Службе финансового надзора (FSS) подчеркнули, что любые признаки незаконных операций станут основанием для начала официального расследования. «Извлечем урок из этого инцидента и будем ставить «доверие и спокойствие» клиентов выше внешнего роста», — заявил генеральный директор Bithumb Ли Чжэ-вон.

В качестве компенсации компания планирует выплатить 20 тысяч вон (13,66 доллара США) всем клиентам, которые использовали платформу в момент сбоя, а также среди прочих мер отменить комиссии.

Bithumb заявила, что планирует усовершенствовать системы проверки и использовать искусственный интеллект для выявления подозрительных транзакций.

Новые детали покушения на замначальника ГРУ
Новые детали покушения на замначальника ГРУ обновлено 12:11
12:11 2235
Права человека в лагере смерти
Права человека в лагере смерти слово публицисту; все еще актуально
03:05 3388
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже видео
11:11 4522
В бакинской Вишневке жизнь – калина
В бакинской Вишневке жизнь – калина наш спецреп; все еще актуально
02:50 5670
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
11:30 1427
Индия перехватила танкеры «теневого флота»: среди них есть и иранский
Индия перехватила танкеры «теневого флота»: среди них есть и иранский
11:10 895
Все больше военных самолетов США на Ближнем Востоке: переговоры не помогут?
Все больше военных самолетов США на Ближнем Востоке: переговоры не помогут?
10:24 1215
Добивают «братьев-мусульман»
Добивают «братьев-мусульман» наш комментарий
10:13 1793
Криптоконтроль Эрдогана
Криптоконтроль Эрдогана наша корреспонденция
10:00 1617
Русскоговорящий «серый кардинал» в администрации Трампа
Русскоговорящий «серый кардинал» в администрации Трампа
09:33 2971
Куда без Москвы?
Куда без Москвы? наш комментарий
03:45 6686

