Раздали сотни тысяч биткоинов по ошибке

Биржа планировала начислить пользователям символический бонус — две тысячи вон (около 1,37 доллара), однако по ошибке отправила им по две тысячи биткоинов.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткоинах, ненадолго сделав их миллионерами, передает BBC.

Представители биржи Bithumb принесли извинения, подчеркнув, что сбой был оперативно обнаружен и почти все ошибочно отправленные токены удалось вернуть. По словам компании, уже через 35 минут после произошедшего она ограничила операции по торговле и выводу средств для 695 пользователей, которых затронула ошибка. Компания заявила, что ей удалось вернуть 99,7% из 620 тысяч отправленных по ошибке биткоинов.

Как пишет Yonhap, инцидент произошел из-за того, что сотрудник криптобиржи по ошибке ввел в качестве платежной единицы BTC (биткоин) вместо корейской воны для получения вознаграждения участниками.

Произошедшее вызывало кратковременное падение цен на биткоин на Bithumb, поскольку пользователи продавали полученную криптовалюту.

На экстренном совещании финансовый регулятор Южной Кореи сообщил, что приступает к проверке случившегося. В Службе финансового надзора (FSS) подчеркнули, что любые признаки незаконных операций станут основанием для начала официального расследования. «Извлечем урок из этого инцидента и будем ставить «доверие и спокойствие» клиентов выше внешнего роста», — заявил генеральный директор Bithumb Ли Чжэ-вон.

В качестве компенсации компания планирует выплатить 20 тысяч вон (13,66 доллара США) всем клиентам, которые использовали платформу в момент сбоя, а также среди прочих мер отменить комиссии.

Bithumb заявила, что планирует усовершенствовать системы проверки и использовать искусственный интеллект для выявления подозрительных транзакций.