Еврокомиссия одобрила сделку с SOCAR

Европейская комиссия, согласно «Регламенту Европейского союза о слияниях», одобрила получение совместного контроля над компанией SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş. (SOCAR Terminal) со стороны SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (STEAS) и Terminal Investment Switzerland Sàrl (TISS), сообщили в Еврокомиссии.

Сделка в основном охватывает оказание услуг контейнерных терминалов в районе Алиага (город в Турции, третий по величине порт страны). ЕК, учитывая ограниченное влияние сделки на Европейскую экономическую зону, решила, что заявленная сделка не вызовет опасений с точки зрения конкуренции.

TISS является дочерней компанией швейцарской MSC Mediterranean Shipping Company Holding SA и американской компании BlackRock, Inc.