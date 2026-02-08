USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Новость дня
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»

Еврокомиссия одобрила сделку с SOCAR

10:50 1036

Европейская комиссия, согласно «Регламенту Европейского союза о слияниях», одобрила получение совместного контроля над компанией SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş. (SOCAR Terminal) со стороны SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (STEAS) и Terminal Investment Switzerland Sàrl (TISS), сообщили в Еврокомиссии.

Сделка в основном охватывает оказание услуг контейнерных терминалов в районе Алиага (город в Турции, третий по величине порт страны). ЕК, учитывая ограниченное влияние сделки на Европейскую экономическую зону, решила, что заявленная сделка не вызовет опасений с точки зрения конкуренции.

TISS является дочерней компанией швейцарской MSC Mediterranean Shipping Company Holding SA и американской компании BlackRock, Inc.

Новые детали покушения на замначальника ГРУ
Новые детали покушения на замначальника ГРУ обновлено 12:11
12:11 2237
Права человека в лагере смерти
Права человека в лагере смерти слово публицисту; все еще актуально
03:05 3388
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже видео
11:11 4525
В бакинской Вишневке жизнь – калина
В бакинской Вишневке жизнь – калина наш спецреп; все еще актуально
02:50 5670
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
11:30 1428
Индия перехватила танкеры «теневого флота»: среди них есть и иранский
Индия перехватила танкеры «теневого флота»: среди них есть и иранский
11:10 895
Все больше военных самолетов США на Ближнем Востоке: переговоры не помогут?
Все больше военных самолетов США на Ближнем Востоке: переговоры не помогут?
10:24 1216
Добивают «братьев-мусульман»
Добивают «братьев-мусульман» наш комментарий
10:13 1793
Криптоконтроль Эрдогана
Криптоконтроль Эрдогана наша корреспонденция
10:00 1619
Русскоговорящий «серый кардинал» в администрации Трампа
Русскоговорящий «серый кардинал» в администрации Трампа
09:33 2972
Куда без Москвы?
Куда без Москвы? наш комментарий
03:45 6689

ЭТО ВАЖНО

