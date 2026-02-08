Индия перехватила танкеры «теневого флота»: среди них есть и иранский

TankerTrackers.com (базирующийся в США независимый онлайн-сервис, отслеживающий и публикующий данные о перевозках и хранении сырой нефти) установил, что тремя судами являются Al Jafzia (под флагом Никарагуа), Asphalt Star (Мали) и Stellar Ruby (Иран).

Береговая охрана Индии задержала три нефтяных танкера, находящихся под санкциями США и причастных к незаконной торговле нефтью.

Береговая охрана Индии в субботу заявила, что раскрыла международную схему контрабанды нефти. Синдикат использовал перевалку грузов в открытом море, в международных водах, чтобы перевозить дешевую нефть из охваченных конфликтами регионов на автотанкеры, уклоняясь от уплаты пошлин, причитающихся прибрежным государствам.

Береговая охрана Индии перехватила три судна примерно в 100 морских милях к западу от Мумбаи. Тщательный досмотр, сопоставление электронных данных и допрос экипажей позволили раскрыть схему действий и сеть глобальных координаторов. По данным Береговой охраны, суда сопровождаются в Мумбаи для дальнейших юридических действий.