Новые детали покушения на замначальника ГРУ

Задержанный по подозрению в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева - Любомир Корба прибыл в Москву в конце прошлого года «по заданию спецслужб Украины для совершения теракта», сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
По данным ведомства, Корба — уроженец Тернопольской области Украинской ССР, ныне гражданин РФ.
«В кратчайшие сроки во взаимодействии с ФСБ и МВД России на территории Московского региона задержан пособник в совершении этого преступления — Виктор Васин. С ним проводятся следственные действия. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — сказала Петренко.
Она отметила, что следствием на месте происшествия «проведен тщательный осмотр, в ходе которого обнаружено орудие преступления — пистолет системы Макарова с установленным глушителем и тремя патронами». По данным следователей, стрелявший в генерала произвел по меньшей мере три выстрела и скрылся. Петренко добавила, что стрелявший покинул территорию России через несколько часов после совершения преступления.
«Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические, дактилоскопическая, трасологические, молекулярно-генетические, физико-химические и ряд других», - добавила официальный представитель СКР.
Сообщается, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал Любомира Корба.
* * * 11:18
В Дубае задержан подозреваемый в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) Владимира Алексеева, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление ФСБ.
По данным спецслужбы, задержанный — гражданин России Любомир Корба, 1960 года рождения. ФСБ называет его непосредственным исполнителем покушения. Правоохранительные органы ОАЭ выдали его России.
Кроме того, по делу о покушении на Алексеева в Москве задержан гражданин РФ Виктор Васин, 1959 года рождения. По делу также проходит Зинаида Серебрицкая, 1971 года рождения, которая выехала в Украину, заявили в ФСБ.
Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля. В генерала несколько раз выстрелили в подъезде его дома на Волоколамском шоссе в Москве. Алексеева госпитализировали в тяжелом состоянии. 7 февраля сообщалось, что генерал пришел в сознание после операции.