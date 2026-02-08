Новые детали покушения на замначальника ГРУ

Задержанный по подозрению в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева - Любомир Корба прибыл в Москву в конце прошлого года «по заданию спецслужб Украины для совершения теракта», сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

По данным ведомства, Корба — уроженец Тернопольской области Украинской ССР, ныне гражданин РФ.

«В кратчайшие сроки во взаимодействии с ФСБ и МВД России на территории Московского региона задержан пособник в совершении этого преступления — Виктор Васин. С ним проводятся следственные действия. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — сказала Петренко.

Она отметила, что следствием на месте происшествия «проведен тщательный осмотр, в ходе которого обнаружено орудие преступления — пистолет системы Макарова с установленным глушителем и тремя патронами». По данным следователей, стрелявший в генерала произвел по меньшей мере три выстрела и скрылся. Петренко добавила, что стрелявший покинул территорию России через несколько часов после совершения преступления.

«Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические, дактилоскопическая, трасологические, молекулярно-генетические, физико-химические и ряд других», - добавила официальный представитель СКР.

Сообщается, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал Любомира Корба.