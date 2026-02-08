Новые детали покушения на замначальника ГРУ

USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Задержанный по подозрению в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева - Любомир Корба прибыл в Москву в конце прошлого года «по заданию спецслужб Украины для совершения теракта», сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

По данным ведомства, Корба — уроженец Тернопольской области Украинской ССР, ныне гражданин РФ.

«В кратчайшие сроки во взаимодействии с ФСБ и МВД России на территории Московского региона задержан пособник в совершении этого преступления — Виктор Васин. С ним проводятся следственные действия. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — сказала Петренко.

Она отметила, что следствием на месте происшествия «проведен тщательный осмотр, в ходе которого обнаружено орудие преступления — пистолет системы Макарова с установленным глушителем и тремя патронами». По данным следователей, стрелявший в генерала произвел по меньшей мере три выстрела и скрылся. Петренко добавила, что стрелявший покинул территорию России через несколько часов после совершения преступления.

«Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические, дактилоскопическая, трасологические, молекулярно-генетические, физико-химические и ряд других», - добавила официальный представитель СКР.

Сообщается, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал Любомира Корба.

* * * 11:18

В Дубае задержан подозреваемый в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) Владимира Алексеева, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление ФСБ.

Владимир Алексеев

По данным спецслужбы, задержанный — гражданин России Любомир Корба, 1960 года рождения. ФСБ называет его непосредственным исполнителем покушения. Правоохранительные органы ОАЭ выдали его России.

Кроме того, по делу о покушении на Алексеева в Москве задержан гражданин РФ Виктор Васин, 1959 года рождения. По делу также проходит Зинаида Серебрицкая, 1971 года рождения, которая выехала в Украину, заявили в ФСБ.

Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля. В генерала несколько раз выстрелили в подъезде его дома на Волоколамском шоссе в Москве. Алексеева госпитализировали в тяжелом состоянии. 7 февраля сообщалось, что генерал пришел в сознание после операции.

Права человека в лагере смерти
Права человека в лагере смерти слово публицисту; все еще актуально
03:05 3388
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже видео
11:11 4527
В бакинской Вишневке жизнь – калина
В бакинской Вишневке жизнь – калина наш спецреп; все еще актуально
02:50 5672
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
11:30 1431
Индия перехватила танкеры «теневого флота»: среди них есть и иранский
Индия перехватила танкеры «теневого флота»: среди них есть и иранский
11:10 897
Все больше военных самолетов США на Ближнем Востоке: переговоры не помогут?
Все больше военных самолетов США на Ближнем Востоке: переговоры не помогут?
10:24 1217
Добивают «братьев-мусульман»
Добивают «братьев-мусульман» наш комментарий
10:13 1795
Криптоконтроль Эрдогана
Криптоконтроль Эрдогана наша корреспонденция
10:00 1622
Русскоговорящий «серый кардинал» в администрации Трампа
Русскоговорящий «серый кардинал» в администрации Трампа
09:33 2976
Куда без Москвы?
Куда без Москвы? наш комментарий
03:45 6690

