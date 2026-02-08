Отмечается, что командующий Центрального командования США Брэд Купер принял участие в переговорах Соединенных Штатов и Ирана в Омане по ядерной программе. Он приехал на переговоры в форме, чтобы напомнить о военном присутствии США в регионе.

Кроме этого, министр армии США Дэн Дрисколл играет важную роль в процессах, связанных с войной России против Украины. По информации AP, он поддерживает постоянный контакт с украинскими чиновниками между раундами переговоров, обеспечивая координацию с американской стороной.

По оценке экспертов, привлечение военных нарушает традиционные подходы к дипломатии США, а также демонстрирует готовность администрации к жестким вариантам. Уточняется, что решение президента США направить Дрисколла на переговоры между Украиной и РФ стало необычным шагом.

«Существует давняя традиция, согласно которой американские президенты используют необычных людей в качестве посланников, если доверяют им и считают, что они смогут донести послание», — отметил бывший советник Госдепартамента США Элиот Коэн.

В свою очередь, аналитик по вопросам обороны и внешней политики из Института Брукингса Майкл О'Ханлон заявил, что присутствие Купера на переговорах в Омане было призвано продемонстрировать решимость и запугать Тегеран: «Включение командующего Центральным командованием США в этот процесс весьма необычно и, похоже, призвано скорее послать сигнал, чем увеличить вес переговорной команды на самих переговорах». При этом О'Ханлон выразил сомнение, что это сможет что-либо изменить на фоне напряженных отношений между Тегераном и Вашингтоном, если только иранская сторона в корне не пересмотрит свою ядерную программу.

В то же время Майкл Сингх, занимавший должность старшего директора по Ближнему Востоку в Совете национальной безопасности Белого дома при администрации Джорджа Буша-младшего, считает, что присутствие Купера объясняется скорее его экспертными знаниями. Он отметил, что спецпосланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер не являются специалистами по Ирану, а представляют собой дипломатов широкого профиля, участвующих в переговорах по всему миру, тогда как Купер обладает глубокими знаниями региона и доступом к военным экспертам, способным оценить возможные уступки со стороны Тегерана.