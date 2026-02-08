Протест против Олимпиады перерос в столкновения с полицией

Накануне в Милане, где в пятницу начались Олимпийские игры, тысячи демонстрантов вышли на марш, выражая недовольство социальной и экологической ценой масштабного спортивного мероприятия. Во время демонстрации произошли столкновения между полицией и протестующими. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, акция протеста, начавшаяся как мирное шествие, быстро переросла в противостояние. Некоторые участники начали запускать пиротехнику в сторону оцепления, вынудив полицию применить водометы для разгона толпы. Учитывая опыт прошлых выходных в Турине, где во время подобных беспорядков пострадали более 100 офицеров, полиция Милана находилась в состоянии повышенной готовности.

Местные власти задействовали дополнительные подразделения для охраны олимпийских объектов и центральных площадей города. Несмотря на попытки правоохранителей стабилизировать ситуацию, напряженность в городе остается высокой, а активисты заявляют о намерении продолжать протесты на протяжении всего периода проведения Игр.

Протестующие выдвинули ряд обвинений в адрес организаторов Олимпиады. На плакатах, развернутых в центре Милана, критиковали массовую вырубку деревьев для строительства трасс и использование огромного количества искусственного снега, что вредит экосистеме региона.

Помимо экологии, жители Милана возмущены обострением жилищного кризиса. Активисты утверждают, что Олимпиада спровоцировала резкий рост цен на аренду и выселение людей ради обустройства туристической инфраструктуры. В настоящее время организационный комитет Игр не предоставил официального ответа на требования протестующих, подчеркивая важность соревнований для экономики Италии.