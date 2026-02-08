USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Новость дня
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»

Протест против Олимпиады перерос в столкновения с полицией

11:55 545

Накануне в Милане, где в пятницу начались Олимпийские игры, тысячи демонстрантов вышли на марш, выражая недовольство социальной и экологической ценой масштабного спортивного мероприятия. Во время демонстрации произошли столкновения между полицией и протестующими. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, акция протеста, начавшаяся как мирное шествие, быстро переросла в противостояние. Некоторые участники начали запускать пиротехнику в сторону оцепления, вынудив полицию применить водометы для разгона толпы. Учитывая опыт прошлых выходных в Турине, где во время подобных беспорядков пострадали более 100 офицеров, полиция Милана находилась в состоянии повышенной готовности.

Местные власти задействовали дополнительные подразделения для охраны олимпийских объектов и центральных площадей города. Несмотря на попытки правоохранителей стабилизировать ситуацию, напряженность в городе остается высокой, а активисты заявляют о намерении продолжать протесты на протяжении всего периода проведения Игр.

Протестующие выдвинули ряд обвинений в адрес организаторов Олимпиады. На плакатах, развернутых в центре Милана, критиковали массовую вырубку деревьев для строительства трасс и использование огромного количества искусственного снега, что вредит экосистеме региона.

Помимо экологии, жители Милана возмущены обострением жилищного кризиса. Активисты утверждают, что Олимпиада спровоцировала резкий рост цен на аренду и выселение людей ради обустройства туристической инфраструктуры. В настоящее время организационный комитет Игр не предоставил официального ответа на требования протестующих, подчеркивая важность соревнований для экономики Италии.

Новые детали покушения на замначальника ГРУ
Новые детали покушения на замначальника ГРУ обновлено 12:11
12:11 2251
Права человека в лагере смерти
Права человека в лагере смерти слово публицисту; все еще актуально
03:05 3388
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже видео
11:11 4529
В бакинской Вишневке жизнь – калина
В бакинской Вишневке жизнь – калина наш спецреп; все еще актуально
02:50 5673
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
11:30 1435
Индия перехватила танкеры «теневого флота»: среди них есть и иранский
Индия перехватила танкеры «теневого флота»: среди них есть и иранский
11:10 899
Все больше военных самолетов США на Ближнем Востоке: переговоры не помогут?
Все больше военных самолетов США на Ближнем Востоке: переговоры не помогут?
10:24 1218
Добивают «братьев-мусульман»
Добивают «братьев-мусульман» наш комментарий
10:13 1797
Криптоконтроль Эрдогана
Криптоконтроль Эрдогана наша корреспонденция
10:00 1623
Русскоговорящий «серый кардинал» в администрации Трампа
Русскоговорящий «серый кардинал» в администрации Трампа
09:33 2978
Куда без Москвы?
Куда без Москвы? наш комментарий
03:45 6690

ЭТО ВАЖНО

Новые детали покушения на замначальника ГРУ
Новые детали покушения на замначальника ГРУ обновлено 12:11
12:11 2251
Права человека в лагере смерти
Права человека в лагере смерти слово публицисту; все еще актуально
03:05 3388
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже видео
11:11 4529
В бакинской Вишневке жизнь – калина
В бакинской Вишневке жизнь – калина наш спецреп; все еще актуально
02:50 5673
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
11:30 1435
Индия перехватила танкеры «теневого флота»: среди них есть и иранский
Индия перехватила танкеры «теневого флота»: среди них есть и иранский
11:10 899
Все больше военных самолетов США на Ближнем Востоке: переговоры не помогут?
Все больше военных самолетов США на Ближнем Востоке: переговоры не помогут?
10:24 1218
Добивают «братьев-мусульман»
Добивают «братьев-мусульман» наш комментарий
10:13 1797
Криптоконтроль Эрдогана
Криптоконтроль Эрдогана наша корреспонденция
10:00 1623
Русскоговорящий «серый кардинал» в администрации Трампа
Русскоговорящий «серый кардинал» в администрации Трампа
09:33 2978
Куда без Москвы?
Куда без Москвы? наш комментарий
03:45 6690
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться