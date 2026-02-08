Иран после переговоров с США: Не указывайте нам...

Пезешкиан добавил, что «диалог остается подходом «Тегерана к достижению мирного урегулирования споров. При этом он предупредил, что Тегеран не потерпит военных действий в свой адрес в случае, если американские военные нанесут удар.

«Диалог всегда был нашей стратегией для мирного урегулирования», — написал он в соцсети X. «Переговоры Ирана и США, которые прошли при содействии дружественных правительств региона, стали шагом вперед», — сказал он.

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, принимавший участие в переговорах с США в Омане, заявил, что, если Вашингтон атакует Иран, Тегеран не сможет нанести удар по территории США, но будет нацеливаться на американские военные базы в регионе. «Если Вашингтон нападет на нас, нет возможности атаковать территорию США, но мы будем атаковать их базы в регионе, - сказал Аракчи. - Если они (США) выберут дипломатию, мы пойдем по тому же пути. Если они будут говорить с иранским народом на уважительном языке, мы ответим уважительным языком, но если они будут говорить на языке силы, то мы ответим языком силы».

Иран настаивает на своем праве на обогащение урана, даже если это приведет к войне, сказал он. По утверждению Аракчи, иранское ядерное досье может быть урегулировано только путем переговоров, и что недавние контакты с Вашингтоном касались исключительно ядерного вопроса.

Аракчи отметил, что Соединенные Штаты вернулись к переговорам после давления на Иран угрозами военных ударов, добавив, что Иран считает обогащение своим неотъемлемым правом. Глава МИД сказал, что уровень обогащения урана Ираном зависит от его потребностей и что обогащенный уран не будет вывозиться из страны. Он также исключил переговоры по ракетной программе Ирана «ни сейчас, ни в будущем» и заявил, что путь переговоров должен быть свободен от угроз или давления.

Глава Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камаль Харрази считает, что Иран должен жестко реагировать на противников, которые, по его словам, стремятся атаковать страну и подорвать ее независимость.

«Америка была враждебна к нам с первого дня, и мы должны отвечать соразмерно, - считает он. - С врагами, которые хотят нарушить суверенитет нашей страны и подорвать нашу независимость, нужно действовать жестко, и речь здесь не идет об экстремизме или неэкстремизме».