Новые санкции от Зеленского

12:56 999

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против компаний, поставляющих компоненты для производства российских ракет и дронов, а также против финансового сектора России, «поддерживающего эти поставки».

По сообщению Интерфакс-Украина, эти меры стали ответом на ночные массированные удары России по Украине, в ходе которых было применено более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов.

«Производство этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые россияне продолжают получать в обход санкций. И именно против таких компаний - поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов - вводим новые санкции. Подписал соответствующие решения», - отметил Зеленский.

По его словам, вторым указом применены санкции против российского финансового сектора: «В этом списке есть компании, через которые оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов. Также санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг».

Часть этих санкций будет согласована с международными партнерами и включена в 20-й пакет санкций Европейского союза, который находится на финальной стадии подготовки.

Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
14:26 2186
Зачем Ален Симонян поехал в Москву
Зачем Ален Симонян поехал в Москву наш комментарий; все еще актуально
04:05 6851
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает обновлено 14:07
14:07 3239
Куда без Москвы?
Куда без Москвы? наш комментарий; все еще актуально
03:45 7825
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
14:46 1073
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы отчет ISW
13:30 1397
Новые детали покушения на замначальника ГРУ
Новые детали покушения на замначальника ГРУ обновлено 12:11
12:11 5268
Права человека в лагере смерти
Права человека в лагере смерти слово публицисту; все еще актуально
03:05 3986
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже видео
11:11 6143
В бакинской Вишневке жизнь – калина
В бакинской Вишневке жизнь – калина наш спецреп; все еще актуально
02:50 6746
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
11:30 3165

