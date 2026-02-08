Новые санкции от Зеленского

По сообщению Интерфакс-Украина, эти меры стали ответом на ночные массированные удары России по Украине, в ходе которых было применено более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против компаний, поставляющих компоненты для производства российских ракет и дронов, а также против финансового сектора России, «поддерживающего эти поставки».

«Производство этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые россияне продолжают получать в обход санкций. И именно против таких компаний - поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов - вводим новые санкции. Подписал соответствующие решения», - отметил Зеленский.

По его словам, вторым указом применены санкции против российского финансового сектора: «В этом списке есть компании, через которые оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов. Также санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг».

Часть этих санкций будет согласована с международными партнерами и включена в 20-й пакет санкций Европейского союза, который находится на финальной стадии подготовки.