Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Президент Словакии назвал «ошибкой» передачу Украине истребителей

13:03 1362

Президент Словакии Петер Пеллегрини убежден, что решение передать истребители МиГ-29 Украине было «ошибкой», поскольку оставило страну без собственных боеспособных самолетов и сделало ее полностью зависимой от помощи союзников в защите воздушного пространства.

«До сих пор считаю ошибкой, что Словакия лишилась своих МиГов, для которых на тот момент не было никакой замены. Ни одна другая страна не поступила подобным образом, оставшись после передачи собственного оружия полностью зависимой от помощи соседей», - написал он в посте на Facebook.

Пеллегрини подчеркнул, что тогдашняя правительственная коалиция недооценила состояние самолетов: «Отвергаю утверждение, что истребители МиГ-29 были лишь кучей металлолома. Если бы это было так, ни один из них не смог бы вылететь из Словакии в Украину».

Пеллегрини добавил, что не будет вмешиваться в политические или уголовно-правовые споры вокруг передачи истребителей, но граждане Словакии имеют право знать, имела ли тогдашняя власть право передавать МиГ-29 Украине.

В апреле 2023 года Словакия передала Украине все 13 истребителей МиГ-29, которые были обещаны. Тогдашний министр обороны Словакии Ярослав Надь отмечал, что в отличие от Украины, самолеты МиГ-29 были непригодны для нужд Словакии.

Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
14:26 2188
Зачем Ален Симонян поехал в Москву
Зачем Ален Симонян поехал в Москву наш комментарий; все еще актуально
04:05 6851
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает обновлено 14:07
14:07 3239
Куда без Москвы?
Куда без Москвы? наш комментарий; все еще актуально
03:45 7826
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
14:46 1074
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы отчет ISW
13:30 1397
Новые детали покушения на замначальника ГРУ
Новые детали покушения на замначальника ГРУ обновлено 12:11
12:11 5268
Права человека в лагере смерти
Права человека в лагере смерти слово публицисту; все еще актуально
03:05 3986
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже видео
11:11 6143
В бакинской Вишневке жизнь – калина
В бакинской Вишневке жизнь – калина наш спецреп; все еще актуально
02:50 6746
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
11:30 3166

