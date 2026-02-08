Президент Словакии назвал «ошибкой» передачу Украине истребителей

«До сих пор считаю ошибкой, что Словакия лишилась своих МиГов, для которых на тот момент не было никакой замены. Ни одна другая страна не поступила подобным образом, оставшись после передачи собственного оружия полностью зависимой от помощи соседей», - написал он в посте на Facebook.

Президент Словакии Петер Пеллегрини убежден, что решение передать истребители МиГ-29 Украине было «ошибкой», поскольку оставило страну без собственных боеспособных самолетов и сделало ее полностью зависимой от помощи союзников в защите воздушного пространства.

Пеллегрини подчеркнул, что тогдашняя правительственная коалиция недооценила состояние самолетов: «Отвергаю утверждение, что истребители МиГ-29 были лишь кучей металлолома. Если бы это было так, ни один из них не смог бы вылететь из Словакии в Украину».

Пеллегрини добавил, что не будет вмешиваться в политические или уголовно-правовые споры вокруг передачи истребителей, но граждане Словакии имеют право знать, имела ли тогдашняя власть право передавать МиГ-29 Украине.

В апреле 2023 года Словакия передала Украине все 13 истребителей МиГ-29, которые были обещаны. Тогдашний министр обороны Словакии Ярослав Надь отмечал, что в отличие от Украины, самолеты МиГ-29 были непригодны для нужд Словакии.