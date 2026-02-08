США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы

USD 1.7000
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Соединенные Штаты оказывают давление на Украину с целью заставить Киев согласиться на подписание мирного соглашения с Россией. При этом Кремль отказывается от компромиссов, предложенных как Соединенными Штатами, так и Украиной. Об этом пишут в своем отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты напомнили, что, согласно публикации Reuters от 6 февраля, США давят на Украину, чтобы она ускорила процесс переговоров и согласилась на мирное соглашение до марта 2026 года. Источники агентства рассказали, что официальные лица Соединенных Штатов призвали Украину провести национальный референдум по мирному соглашению уже в мае 2026 года, мол, украинские избиратели проголосуют за любое предложенное соглашение. Еще один источник отметил, что США «спешат» организовать одновременно и выборы.

При этом, указывают аналитики, Кремль неоднократно отказывался соглашаться на прекращение огня, чтобы разрешить голосование на выборах. Кроме того, он отказывается от компромиссов по мирному соглашению, предложенным как Соединенными Штатами, так и Украиной.

Учитывая это, считают в ISW, давление США на Украину по планированию голосования по мирному соглашению в ближайшее время «было бы странным». Они напомнили, что 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на предложенную США встречу в Майами 12 февраля, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что «не было никаких разговоров» о встрече в Соединенных Штатах.

«Кремль не проявляет никакой готовности к компромиссам в отношении добросовестных мирных переговоров или каких-либо признаков того, что он согласится на что-то меньшее, чем полная победа России в Украине», – подытожили аналитики.

Ранее Reuters писало, что США и Украина обсудили возможность завершения войны уже в марте. По данным издания, любое соглашение будет вынесено на референдум украинских избирателей, которые одновременно примут участие в национальных выборах. Американская переговорная группа во главе со специальным посланником Стивеном Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером на недавних встречах в Абу-Даби и Майами высказала украинским коллегам мнение, что было бы лучше, если бы это голосование состоялось в ближайшее время. «Американцы спешат», - сказал агентству источник, знакомый с ситуацией, добавив, что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев.

