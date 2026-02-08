США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы

Эксперты напомнили, что, согласно публикации Reuters от 6 февраля, США давят на Украину, чтобы она ускорила процесс переговоров и согласилась на мирное соглашение до марта 2026 года. Источники агентства рассказали, что официальные лица Соединенных Штатов призвали Украину провести национальный референдум по мирному соглашению уже в мае 2026 года, мол, украинские избиратели проголосуют за любое предложенное соглашение. Еще один источник отметил, что США «спешат» организовать одновременно и выборы.

Соединенные Штаты оказывают давление на Украину с целью заставить Киев согласиться на подписание мирного соглашения с Россией. При этом Кремль отказывается от компромиссов, предложенных как Соединенными Штатами, так и Украиной. Об этом пишут в своем отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW).

При этом, указывают аналитики, Кремль неоднократно отказывался соглашаться на прекращение огня, чтобы разрешить голосование на выборах. Кроме того, он отказывается от компромиссов по мирному соглашению, предложенным как Соединенными Штатами, так и Украиной.

Учитывая это, считают в ISW, давление США на Украину по планированию голосования по мирному соглашению в ближайшее время «было бы странным». Они напомнили, что 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на предложенную США встречу в Майами 12 февраля, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что «не было никаких разговоров» о встрече в Соединенных Штатах.

«Кремль не проявляет никакой готовности к компромиссам в отношении добросовестных мирных переговоров или каких-либо признаков того, что он согласится на что-то меньшее, чем полная победа России в Украине», – подытожили аналитики.

Ранее Reuters писало, что США и Украина обсудили возможность завершения войны уже в марте. По данным издания, любое соглашение будет вынесено на референдум украинских избирателей, которые одновременно примут участие в национальных выборах. Американская переговорная группа во главе со специальным посланником Стивеном Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером на недавних встречах в Абу-Даби и Майами высказала украинским коллегам мнение, что было бы лучше, если бы это голосование состоялось в ближайшее время. «Американцы спешат», - сказал агентству источник, знакомый с ситуацией, добавив, что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев.