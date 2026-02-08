USD 1.7000
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»

В протестах в Иране погибли 200 школьников

заявил профсоюз учителей
13:38

Профсоюз иранских учителей задокументировал гибель 200 школьников во время подавления протестов в Иране и опубликовал список их имен, передает Iran International.

«Общество должно знать, что пока смерть ребенка не имеет цены, ни один политический порядок не является легитимным», — заявил Координационный совет профсоюзных ассоциаций учителей Ирана, национальное объединение, связывающее профсоюзы учителей в нескольких провинциях.

Совет отметил, что эти 200 имен предназначены служить постоянным напоминанием о «простой и ужасающей реальности: системе, которая убивает будущее», и призвал к привлечению виновных к ответственности.

Иранские власти не публиковали пока официальный список несовершеннолетних, погибших во время подавления протестов.

Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
14:26
Зачем Ален Симонян поехал в Москву
Зачем Ален Симонян поехал в Москву
04:05
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает
14:07
Куда без Москвы?
Куда без Москвы?
03:45
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
14:46
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы
13:30
Новые детали покушения на замначальника ГРУ
Новые детали покушения на замначальника ГРУ
12:11
Права человека в лагере смерти
Права человека в лагере смерти
03:05
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже
11:11
В бакинской Вишневке жизнь – калина
В бакинской Вишневке жизнь – калина
02:50
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
11:30

