В протестах в Иране погибли 200 школьников

Профсоюз иранских учителей задокументировал гибель 200 школьников во время подавления протестов в Иране и опубликовал список их имен, передает Iran International.

«Общество должно знать, что пока смерть ребенка не имеет цены, ни один политический порядок не является легитимным», — заявил Координационный совет профсоюзных ассоциаций учителей Ирана, национальное объединение, связывающее профсоюзы учителей в нескольких провинциях.

Совет отметил, что эти 200 имен предназначены служить постоянным напоминанием о «простой и ужасающей реальности: системе, которая убивает будущее», и призвал к привлечению виновных к ответственности.

Иранские власти не публиковали пока официальный список несовершеннолетних, погибших во время подавления протестов.