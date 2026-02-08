Выборы в трех странах

В первом туре кандидат от Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру получил немногим более 31% голосов. Лидер правопопулистской партии Chega («Хватит») Андре Вентура набрал 23,5%. Согласно недавним опросам, Сегуру лидирует с 67%, сообщило агентство AFP. Впервые с 1986 года ни один из кандидатов в президенты по итогам первого тура не получил более 50% голосов.

В Таиланде в воскресенье, 8 февраля, проходят досрочные парламентские выборы. По их итогам предстоит определить состав нижней палаты Нацассамблеи - Палаты представителей. Кроме того, в стране проходит референдум, на котором установят, следует ли приступить к разработке новой Конституции - взамен той, что действовала при военной хунте, пришедшей к власти после госпереворота 2014 года. Голосование проходит в условиях, когда экономика страны и ее туристический сектор переживают трудности, а также на фоне обострения напряженности в отношениях с Камбоджей, ранее вылившегося в кровопролитные столкновения на границе.

В Японии в воскресенье, 8 февраля, проходят общенациональные досрочные выборы в парламент страны. Аналитики предрекают победу в голосовании местным национал-консерваторам, которых возглавляет недавно избранная премьер-министр страны Санаэ Такаити.

Проведенные перед выборами опросы показывают, что коалиция Либерально-демократической партии (ЛДП), которую возглавляет Такаити, и «Общества обновления Японии» может получить до 300 мест из 465 в парламенте. Простого большинства может достигнуть и сама ЛДП, что станет для нее значительным прогрессом после поражения на парламентских выборах в Японии в 2024 году. Такаити в Японии чрезвычайно популярна как политик, она не скрывала, что хочет использовать свой личный рейтинг, чтобы улучшить позиции ЛДП в парламенте. По ее словам, досрочные выборы в парламет должны показать, готовы ли граждане доверить ей управление страной.