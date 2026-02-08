USD 1.7000
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»

Выборы в трех странах

14:18 605

В Португалии в воскресенье, 8 февраля, проходит второй тур выборов президента страны.

В первом туре кандидат от Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру получил немногим более 31% голосов. Лидер правопопулистской партии Chega («Хватит») Андре Вентура набрал 23,5%. Согласно недавним опросам, Сегуру лидирует с 67%, сообщило агентство AFP. Впервые с 1986 года ни один из кандидатов в президенты по итогам первого тура не получил более 50% голосов.

В Таиланде в воскресенье, 8 февраля, проходят досрочные парламентские выборы. По их итогам предстоит определить состав нижней палаты Нацассамблеи - Палаты представителей. Кроме того, в стране проходит референдум, на котором установят, следует ли приступить к разработке новой Конституции - взамен той, что действовала при военной хунте, пришедшей к власти после госпереворота 2014 года. Голосование проходит в условиях, когда экономика страны и ее туристический сектор переживают трудности, а также на фоне обострения напряженности в отношениях с Камбоджей, ранее вылившегося в кровопролитные столкновения на границе.

В Японии в воскресенье, 8 февраля, проходят общенациональные досрочные выборы в парламент страны. Аналитики предрекают победу в голосовании местным национал-консерваторам, которых возглавляет недавно избранная премьер-министр страны Санаэ Такаити.

Проведенные перед выборами опросы показывают, что коалиция Либерально-демократической партии (ЛДП), которую возглавляет Такаити, и «Общества обновления Японии» может получить до 300 мест из 465 в парламенте. Простого большинства может достигнуть и сама ЛДП, что станет для нее значительным прогрессом после поражения на парламентских выборах в Японии в 2024 году. Такаити в Японии чрезвычайно популярна как политик, она не скрывала, что хочет использовать свой личный рейтинг, чтобы улучшить позиции ЛДП в парламенте. По ее словам, досрочные выборы в парламет должны показать, готовы ли граждане доверить ей управление страной. 

Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
14:26 2194
Зачем Ален Симонян поехал в Москву
Зачем Ален Симонян поехал в Москву наш комментарий; все еще актуально
04:05 6852
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает обновлено 14:07
14:07 3241
Куда без Москвы?
Куда без Москвы? наш комментарий; все еще актуально
03:45 7826
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
14:46 1079
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы отчет ISW
13:30 1401
Новые детали покушения на замначальника ГРУ
Новые детали покушения на замначальника ГРУ обновлено 12:11
12:11 5272
Права человека в лагере смерти
Права человека в лагере смерти слово публицисту; все еще актуально
03:05 3986
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже видео
11:11 6146
В бакинской Вишневке жизнь – калина
В бакинской Вишневке жизнь – калина наш спецреп; все еще актуально
02:50 6747
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
11:30 3168

