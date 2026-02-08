USD 1.7000
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности

14:26 2196

Генштаб ВСУ заявил о повреждениях на полигоне Капустин Яр в Астраханской области РФ, откуда россияне ранее запускали по Украине ракеты «Орешник». Об этом говорится в заявлении Генштаба, опубликованном 8 февраля.

Утверждается, что на территории полигона зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры. В частности, пострадало сооружение, где обслуживают баллистические ракеты средней дальности, а также монтажный корпус и склад материально-технического обеспечения.

Кроме этого, в Генштабе сообщили, что в ночь на 8 февраля Силы обороны поразили склад материально-технического обеспечения россиян в районе захваченной РФ Розовки Запорожской области.

7 февраля в районе захваченного РФ населенного пункта Красногорское на территории Запорожской области украинские военные нанесли удар по месту сосредоточения личного состава россиян. Кроме того, сообщили в Генштабе ВСУ, на захваченной РФ территории Донецкой области, вблизи Новоэкономичного, поражен пункт управления беспилотниками российских войск.

5 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины в течение января 2026 года осуществили серию ударов по комплексу зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности, полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ. По словам военных, серию ударов осуществили с помощью ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности, FP-5 «Фламинго».

