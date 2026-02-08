USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»

Британия грозит захватом танкеров «теневого флота» России

14:38 465

Великобритания угрожает захватывать танкеры «теневого флота», связанного с Россией, в рамках эскалации конфликта, что может привести к открытию нового фронта против Москвы, передает The Guardian со ссылкой на собеседников.

Военные варианты захвата судов-нарушителей были определены в ходе обсуждений с участием союзников по НАТО. По данным Lloyd's List Intelligence, в январе в Ла-Манше и Балтийском море было обнаружено 23 судна «теневого флота», использовавшие фальшивые или поддельные флаги.

В совместном заявлении, подписанном Британией, Германией, Францией и другими странами НАТО, граничащими с Балтийским и Северным морями, в конце прошлого месяца указано, что все суда, проходящие через любой из этих регионов, должны «строго соблюдать действующее международное право». Но, несмотря на установление условий для захвата, ничего не произошло.

В конце января министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Великобритания проведет встречу стран Балтии и Северной Европы для обсуждения «военных вариантов, которые мы можем использовать». По его словам, изъятую нефть можно продать «и передать Украине».

Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
14:26 2198
Зачем Ален Симонян поехал в Москву
Зачем Ален Симонян поехал в Москву наш комментарий; все еще актуально
04:05 6852
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает обновлено 14:07
14:07 3242
Куда без Москвы?
Куда без Москвы? наш комментарий; все еще актуально
03:45 7827
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
14:46 1081
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы отчет ISW
13:30 1401
Новые детали покушения на замначальника ГРУ
Новые детали покушения на замначальника ГРУ обновлено 12:11
12:11 5274
Права человека в лагере смерти
Права человека в лагере смерти слово публицисту; все еще актуально
03:05 3987
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже видео
11:11 6147
В бакинской Вишневке жизнь – калина
В бакинской Вишневке жизнь – калина наш спецреп; все еще актуально
02:50 6748
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
11:30 3171

