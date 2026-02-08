Британия грозит захватом танкеров «теневого флота» России

Великобритания угрожает захватывать танкеры «теневого флота», связанного с Россией, в рамках эскалации конфликта, что может привести к открытию нового фронта против Москвы, передает The Guardian со ссылкой на собеседников.

Военные варианты захвата судов-нарушителей были определены в ходе обсуждений с участием союзников по НАТО. По данным Lloyd's List Intelligence, в январе в Ла-Манше и Балтийском море было обнаружено 23 судна «теневого флота», использовавшие фальшивые или поддельные флаги.

В совместном заявлении, подписанном Британией, Германией, Францией и другими странами НАТО, граничащими с Балтийским и Северным морями, в конце прошлого месяца указано, что все суда, проходящие через любой из этих регионов, должны «строго соблюдать действующее международное право». Но, несмотря на установление условий для захвата, ничего не произошло.

В конце января министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Великобритания проведет встречу стран Балтии и Северной Европы для обсуждения «военных вариантов, которые мы можем использовать». По его словам, изъятую нефть можно продать «и передать Украине».