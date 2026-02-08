Иран об усилиях Азербайджана и стран региона

Страны региона, в том числе и Азербайджан, способствовали возобновлению переговоров между Вашингтоном и Тегераном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Если раньше в переговорах участвовали европейцы, то на этот раз присоединились страны региона. Они намерены помочь, и мы уважаем их добрые намерения», - заявил иранский министр.

По словам Аракчи, Азербайджан и другие страны региона приложили серьезные усилия для возобновления переговоров между сторонами. Он напомнил, что президенты Азербайджана, Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Египта провели телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом: «Они стремятся помочь, и мы уважаем их добрую волю. Они семь раз консультировались с (президентом Ирана Масудом) Пезешкианом. Я тоже встречался и разговаривал по телефону со своими коллегами из стран региона».

Глава МИД отметил, что Иран продолжает консультации с Россией и КНР, а также информирует Москву и Пекин о ходе переговоров с США в Омане по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.