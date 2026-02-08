Смертельный вирус вышел за пределы Индии

Как указано в публикации ВОЗ, симптомы, характерные для инфекции, появились у женщины 21 января. В их числе лихорадка, мышечные судороги и рвота. 27 января она потеряла сознание, после чего ее госпитализировали. На следующий день женщина умерла.

Впервые Нипах был выявлен в Малайзии в 1999 году. Летальность вируса составляет 75%. Вакцины и лечения от инфекции не существует. В конце января The Economic Times сообщила, что близ Калькутты (штат Западная Бенгалия, Индия) зафиксировали вспышку вируса Нипах. Всего было заражено пять человек, включая врачей и медсестер. Один пациент впал в кому. Две медсестры заразились после Нового года, вероятно, через контакт с пациентом, который умер до подтверждения диагноза. На карантин поместили 100 человек.

Болезнь, вызванная вирусом Нипах, начинается с неспецифичных гриппоподобных симптомов (лихорадка, головная боль, слабость). Инкубационный период, как правило, длится от четырех до 14 дней (иногда - до 45 суток). Заболевание трудно заметить на ранних стадиях. В тяжелых случаях развивается воспаление головного мозга (энцефалит) с неврологическими нарушениями, включая спутанность сознания, судороги и кому, также возможны респираторные проблемы. Выздоровевшие могут иметь долгосрочные неврологические последствия, рецидивы редки.