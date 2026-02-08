USD 1.7000
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Новость дня
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»

Тысячи беспилотников и 116 ракет по Украине

15:12 548

За эту неделю Россия атаковала Украину с помощью более 2000 ударных дронов, 1200 управляемых авиационных бомб и 116 ракет различных типов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Более 2000 ударных дронов, 1200 управляемых авиационных бомб и 116 ракет различных типов выпустила РФ по нашим городам и селам только за эту неделю», — сообщил Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что почти ежедневно Россия наносит удары по энергетике, логистической инфраструктуре, жилым домам, «и это происходит даже тогда, когда продолжается дипломатическая работа ради мира».

Президент Украины акцентировал, что нужны ракеты для систем ПВО, оружие для ВСУ. В то же время он отметил: чтобы дипломатия сработала, «нужно постоянное давление» на Россию.

Напомним, в ночь на 7 февраля российские войска осуществили масштабную воздушную атаку на Украину, применив более 400 ударных дронов и около 40 ракет различных типов. 

Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
14:26 2204
Зачем Ален Симонян поехал в Москву
Зачем Ален Симонян поехал в Москву наш комментарий; все еще актуально
04:05 6856
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает обновлено 14:07
14:07 3248
Куда без Москвы?
Куда без Москвы? наш комментарий; все еще актуально
03:45 7828
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
14:46 1087
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы отчет ISW
13:30 1404
Новые детали покушения на замначальника ГРУ
Новые детали покушения на замначальника ГРУ обновлено 12:11
12:11 5276
Права человека в лагере смерти
Права человека в лагере смерти слово публицисту; все еще актуально
03:05 3988
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже видео
11:11 6149
В бакинской Вишневке жизнь – калина
В бакинской Вишневке жизнь – калина наш спецреп; все еще актуально
02:50 6750
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
11:30 3171

