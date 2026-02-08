Тысячи беспилотников и 116 ракет по Украине

За эту неделю Россия атаковала Украину с помощью более 2000 ударных дронов, 1200 управляемых авиационных бомб и 116 ракет различных типов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Более 2000 ударных дронов, 1200 управляемых авиационных бомб и 116 ракет различных типов выпустила РФ по нашим городам и селам только за эту неделю», — сообщил Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что почти ежедневно Россия наносит удары по энергетике, логистической инфраструктуре, жилым домам, «и это происходит даже тогда, когда продолжается дипломатическая работа ради мира».

Президент Украины акцентировал, что нужны ракеты для систем ПВО, оружие для ВСУ. В то же время он отметил: чтобы дипломатия сработала, «нужно постоянное давление» на Россию.

Напомним, в ночь на 7 февраля российские войска осуществили масштабную воздушную атаку на Украину, применив более 400 ударных дронов и около 40 ракет различных типов.