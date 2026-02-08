USD 1.7000
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»

Израиль не идет на компромисс, а ХАМАС отвергает разоружение

15:20 221

Израиль не пойдет на компромисс в том, что касается разоружения движения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа, сказал глава израильского МИД Гидеон Саар на совместной пресс-конференции с парагвайским коллегой Рубеном Рамиресом Лескано.

«Мы поддерживаем план (президента США Дональда) Трампа по Газе. Движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа - демилитаризован. Эти положения лежат в основе плана, и здесь нельзя идти на компромисс», - заявил Саар.

По словам главы израильского МИД, разоружение ХАМАС и демилитаризация палестинского анклава «необходимы для безопасности и стабильности региона», а также важны для «лучшего будущего самих жителей Газы».

В то же время высокопоставленный представитель ХАМАС Халид Машаль, временно исполняющий обязанности главы политбюро группировки, заявил, что ХАМАС не согласится на разоружение и не допустит иностранной интервенции в секторе Газа.

«Мы никогда не согласимся с криминализацией сопротивления, его оружия и тех, кто пользуется этим оружием. Пока есть оккупация, будет и сопротивление. Сопротивление – законное право тех, кто находится под оккупацией. Для народов это источник гордости», – сказал он.

Второй этап плана Трампа по Газе предполагает разоружение палестинских радикалов, вывод израильских войск из анклава, размещение там международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая учрежденный Трампом «Совет мира». Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 14 января заявил о начале реализации второго этапа плана.

Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
14:26 2205
Зачем Ален Симонян поехал в Москву
Зачем Ален Симонян поехал в Москву наш комментарий; все еще актуально
04:05 6859
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает обновлено 14:07
14:07 3249
Куда без Москвы?
Куда без Москвы? наш комментарий; все еще актуально
03:45 7828
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
14:46 1089
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы отчет ISW
13:30 1404
Новые детали покушения на замначальника ГРУ
Новые детали покушения на замначальника ГРУ обновлено 12:11
12:11 5276
Права человека в лагере смерти
Права человека в лагере смерти слово публицисту; все еще актуально
03:05 3988
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже
Это уже стало традицией: гимн Азербайджана вновь звучит в Париже видео
11:11 6150
В бакинской Вишневке жизнь – калина
В бакинской Вишневке жизнь – калина наш спецреп; все еще актуально
02:50 6751
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
Трамп меняет подход к переговорам по Ирану и Украине
11:30 3171

