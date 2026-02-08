Израиль не идет на компромисс, а ХАМАС отвергает разоружение

«Мы поддерживаем план (президента США Дональда) Трампа по Газе. Движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа - демилитаризован. Эти положения лежат в основе плана, и здесь нельзя идти на компромисс», - заявил Саар.

Израиль не пойдет на компромисс в том, что касается разоружения движения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа, сказал глава израильского МИД Гидеон Саар на совместной пресс-конференции с парагвайским коллегой Рубеном Рамиресом Лескано.

По словам главы израильского МИД, разоружение ХАМАС и демилитаризация палестинского анклава «необходимы для безопасности и стабильности региона», а также важны для «лучшего будущего самих жителей Газы».

В то же время высокопоставленный представитель ХАМАС Халид Машаль, временно исполняющий обязанности главы политбюро группировки, заявил, что ХАМАС не согласится на разоружение и не допустит иностранной интервенции в секторе Газа.

«Мы никогда не согласимся с криминализацией сопротивления, его оружия и тех, кто пользуется этим оружием. Пока есть оккупация, будет и сопротивление. Сопротивление – законное право тех, кто находится под оккупацией. Для народов это источник гордости», – сказал он.

Второй этап плана Трампа по Газе предполагает разоружение палестинских радикалов, вывод израильских войск из анклава, размещение там международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая учрежденный Трампом «Совет мира». Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 14 января заявил о начале реализации второго этапа плана.