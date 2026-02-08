То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война

Новый раунд российско-украинских переговоров может состояться уже в ближайшие дни. Это подтверждают и Москва, и Киев. При этом он может пройти уже не в Арабских Эмиратах, а во Флориде, где обе делегации уже были, но порознь.
При этом в западных СМИ ходят упорные слухи о том, что Дональд Трамп настаивает, чтобы обе стороны хоть как-нибудь договорились и закончили войну не позже середины мая. Другие источники указывают, что прекращение огня может состояться чуть ли не в марте, а в мае уже состоятся президентские выборы в Украине, которые, возможно, будут совмещены с референдумом, куда будет вынесено мирное соглашение. Это будет уникальный случай в истории, когда итоги войны выносятся на всенародное голосование в одной из воюющих сторон.
Однако есть большие сомнения в том, что Москва согласится выносить условия мирного соглашения на голосование и тем более прекращать огонь в ожидании этого голосования. Наиболее вероятная позиция Москвы состоит в том, что пусть ВСУ уходят из оставшейся территории Донбасса (это примерно 20% его площади), а потом устраивайте какие угодно выборы и какие угодно референдумы. Ранее, по некоторым данным, в Украине был подготовлен законопроект о возможности проведения выборов даже в условиях военного положения, которое продлено на очередной срок, истекающий как раз в мае.
Киев при этом может сделать акцент на дистанционном голосовании. И в случае такого дистанционного голосования на этих блиц-выборах Зеленский с высокой вероятностью может снова переизбраться. Объективная ситуация вроде бы действительно говорит в пользу дистанционного голосования. Миллионы украинцев находятся за границей, большое количество находится в зоне военных действий или в непосредственной близости. Организовать в таких условиях выборы в офлайн-формате действительно трудно. При этом ранее российский президент Путин уже давал понять, что Москва будет настаивать на участии в выборах еще и тех граждан Украины, которые находятся на территории России. При этом Путин оценил их число в 5— 10 миллионов человек. Это важный аргумент, на котором Москва будет настаивать, но которой Киев, скорее всего, отвергнет, поскольку выдать 10 миллионов бюллетеней в Россию он точно не захочет.
Похоже, Киев ставит вопрос о проведении референдума, совместив его с выборами, чтобы не решать территориальный вопрос раньше. То есть не уступать Донбасс без боя, на чем Зеленский продолжает настаивать. Но в таком случае референдум лишь закрепит отказ от территориальных уступок, поскольку большинство населения Украины по-прежнему выступает против формулы «мир в обмен на территории». Если же на референдум будет вынесен еще и вопрос об отказе от вступления в НАТО и о приверженности нейтральному статусу, то и этот вопрос скорее всего получит большинство «нет». Киев, продвигая тему, что сначала должно быть прекращение огня по линии фронта, после чего состоится референдум с утверждением мирного плана или его вариантов (один из которых может включать в себя вывод войск из Донбасса), ориентируется как раз на общественное мнение Украины.
Зеленский, скорее всего, верит в свою возможность переизбраться и потому постарается не сдавать Донбасс, ибо эта мера непопулярна и его «утопит». «Политическая поляна» в Украине достаточно зачищена. Видимых сильных конкурентов у него из тех, кто потенциально выражал готовность идти на выборы, нет. Фигурируют лишь две фамилии, которые могли бы всерьез бросить вызов Зеленскому – бывший главком ВСУ Залужный (посол в Лондоне) и глава Офиса президента Буданов. Но Залужный пока не выражал готовности баллотироваться, а Буданов «лоялен по должности».
Почему спешит Трамп? Ему уже надоела эта безрезультатная канитель. В ноябре промежуточные выборы в Конгресс, Белому дому нужен хотя бы какой-то явный успех на международной арене. Ну и, кроме того, бюрократическая машина США работает сама по себе. Президент дал задание заключить некое мирное соглашение. Подчиненные стараются это выполнить. Сколько можно валандаться с этими украинцами и русскими? Так что это нормальная аппаратная логика.
Между тем, пока наиболее вероятный вариант состоит в том, что в мае не пройдет ни референдум, ни выборы. Россия не пойдет на прекращение огня для его подготовки без сдачи Донбасса и выполнения целого ряда других предусловий. Без решения территориального вопроса «на берегу» (до прекращения огня) процесс вообще с места не сдвинется.
Также, согласно утечкам в прессу, российская делегация отклонила предложение США о передаче Запорожской АЭС под полный контроль США в рамках возможного мирного соглашения, настаивая на формальном российской контроле (американцы могут присутствовать) и разделе вырабатываемой электроэнергии поровну. По гарантиям безопасности Украины обсуждается вариант, согласно которому мониторингом за режимом прекращения огня будут заниматься только американцы, но без присутствия европейских военных, которых в Украине категорически не хочет видеть Москва.
На текущий момент Москва, скорее всего, рассчитывает, что Трамп в конце концов жестко надавит на Зеленского, потребовав согласиться на отвод ВСУ из Донбасса. Причем это может быть «замаскировано» не как «выполнение условий России», а как «отвод подразделений на новые рубежи обороны в силу военной необходимости» - как весной прошлого года был осуществлен отвод ВСУ из Курской области.
Киев, в свою очередь, будет тянуть время в расчете, что российская армия выдохнется, европейцы все же мобилизуются и подбросят денег и оружия, а в США политический класс надавит на Трампа, чтобы тот «не поддавался Путину», что станет особенно актуально по мере приближения промежуточных выборов.
Пока единственным внятным результатом второго раунда переговоров в Абу Даби стал обмен пленными по формуле 157 на 157. При этом ходят настойчивые слухи о том, что обсуждался также и вопрос о возобновления энергетического перемирия. На фоне по-прежнему сильных морозов Зеленский хотел бы получить передышку по этой части, поскольку украинская энергетика находится на грани коллапса из-за российских ударов. Однако Москва вряд ли так просто пойдет на эту меру на сколь-либо длительный срок, учитывая, что именно нынешние удары по энергоструктуре Украины она видит как наиболее болезненные для Киева. По мере приближения тепла эффективность этого фактора будет снижаться. В свою очередь, Украина скорее всего активизирует удары по энергообъектам в России, делая акцент на НПЗ, другие объекты нефтепереработки и нефтеэкспорта, имея целью, в частности, сорвать проведение посевных работ. Так что в марте, возможно, на переговорах действительно возникнет некая новая ситуация. Но до марта всем еще надо дожить.