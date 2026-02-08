Россия готовит новое наступление

Ситуация на фронте указывает на подготовку России к новому этапу войны, который может затронуть сразу несколько направлений. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав действия российского военного командования. Россия планирует развернуть масштабные наступательные действия на юге и востоке Украины в летний период. В отчете отмечается, что для реализации этих планов Кремль намерен задействовать стратегические резервы, формирование которых продолжается с прошлого года. Факт подготовки к наступлению рассматривается как подтверждение нежелания Москвы прекращать войну, отмечают эксперты ISW.

«Планы РФ по летнему наступлению подчеркивают решимость России достичь своих военных целей, включая захват Донецкой и Запорожской областей, военными средствами, если это потребуется. Высокопоставленные кремлевские чиновники неоднократно заявляли, что Россия будет продолжать усилия на поле боя для достижения своих целей, если она не сможет достичь их путем переговоров. Намерение российского военного командования провести широкомасштабное летнее наступление – даже если российские силы могут испытывать трудности с достижением своих целей – демонстрирует незаинтересованность Кремля в поиске решения для прекращения войны путем переговоров в ближайшие недели или месяцы», – заявили в ISW. Украинский военный обозреватель Константин Машовец ранее заявлял, что новое крупное наступление может стартовать уже в конце апреля 2026 года. По его оценке, основное внимание российских войск может быть сосредоточено на направлениях Славянск – Краматорск или Орехов – Запорожье. В отчете ISW обращается внимание на то, что на данный момент российские силы застряли на уровне тактических задач и не демонстрируют значимых успехов на указанных направлениях. Это ставит под сомнение способность РФ реализовать планы по масштабному наступлению в заявленные сроки.

* * * 15:54 Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях фронта в Донецкой области Украины. Россияне за минувшие сутки продвинулись возле села Степановка и в районах Бондарного и Ямполя, сообщили аналитики информационного ресурса DeepState.