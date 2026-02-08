Израиль не остановится

Израильские представители оборонного ведомства в последние недели сообщили своим американским коллегам, что иранская программа баллистических ракет представляет экзистенциальную угрозу для Израиля и что при необходимости страна готова действовать в одностороннем порядке, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники в сфере безопасности.

«Мы сказали американцам, что нанесем удар самостоятельно, если Иран перейдет установленную нами красную линию по баллистическим ракетам», — сообщил один из источников, добавив, что, по мнению Израиля, Иран еще не достиг этого порога, однако израильские чиновники внимательно отслеживают происходящее внутри Ирана.

Источники издания сообщили, что Израиль в ходе серии контактов на высоком уровне довел до сведения США планы по демонтажу ракетных возможностей Ирана и части его производственной инфраструктуры. Один из представителей оборонного ведомства заявил, что текущий момент предоставляет «историческую возможность» нанести серьезный удар по ракетной инфраструктуре Ирана и ослабить угрозы для Израиля и соседних стран.

Несколько чиновников выразили обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может выбрать ограниченный формат удара — подобный недавним операциям США против хуситов в Йемене, — что, по их опасениям, оставит наиболее важные возможности Ирана нетронутыми. «Опасение заключается в том, что он может нанести удары лишь по нескольким целям, объявить о победе и оставить Израиль разбираться с последствиями — как это было с хуситами», — заявил военный чиновник, добавив, что частичные действия не устранят основную угрозу.