USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Новость дня
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»

Израиль не остановится

16:17 1690

Израильские представители оборонного ведомства в последние недели сообщили своим американским коллегам, что иранская программа баллистических ракет представляет экзистенциальную угрозу для Израиля и что при необходимости страна готова действовать в одностороннем порядке, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники в сфере безопасности.

«Мы сказали американцам, что нанесем удар самостоятельно, если Иран перейдет установленную нами красную линию по баллистическим ракетам», — сообщил один из источников, добавив, что, по мнению Израиля, Иран еще не достиг этого порога, однако израильские чиновники внимательно отслеживают происходящее внутри Ирана.

Источники издания сообщили, что Израиль в ходе серии контактов на высоком уровне довел до сведения США планы по демонтажу ракетных возможностей Ирана и части его производственной инфраструктуры. Один из представителей оборонного ведомства заявил, что текущий момент предоставляет «историческую возможность» нанести серьезный удар по ракетной инфраструктуре Ирана и ослабить угрозы для Израиля и соседних стран.

Несколько чиновников выразили обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может выбрать ограниченный формат удара — подобный недавним операциям США против хуситов в Йемене, — что, по их опасениям, оставит наиболее важные возможности Ирана нетронутыми. «Опасение заключается в том, что он может нанести удары лишь по нескольким целям, объявить о победе и оставить Израиль разбираться с последствиями — как это было с хуситами», — заявил военный чиновник, добавив, что частичные действия не устранят основную угрозу.

Зеленский и Путин: Киев настаивает на личной встрече ради мира
Зеленский и Путин: Киев настаивает на личной встрече ради мира
18:11 520
Россия готовит новое наступление
Россия готовит новое наступление обновлено 17:17
17:17 2606
Израиль не остановится
Израиль не остановится
16:17 1691
Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
14:26 4805
Зачем Ален Симонян поехал в Москву
Зачем Ален Симонян поехал в Москву наш комментарий; все еще актуально
04:05 7422
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает обновлено 14:07
14:07 4356
Куда без Москвы?
Куда без Москвы? наш комментарий; все еще актуально
03:45 8205
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
14:46 2359
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы отчет ISW
13:30 1935
Новые детали покушения на замначальника ГРУ
Новые детали покушения на замначальника ГРУ обновлено 12:11
12:11 6656
Права человека в лагере смерти
Права человека в лагере смерти слово публицисту; все еще актуально
03:05 4200

ЭТО ВАЖНО

Зеленский и Путин: Киев настаивает на личной встрече ради мира
Зеленский и Путин: Киев настаивает на личной встрече ради мира
18:11 520
Россия готовит новое наступление
Россия готовит новое наступление обновлено 17:17
17:17 2606
Израиль не остановится
Израиль не остановится
16:17 1691
Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
14:26 4805
Зачем Ален Симонян поехал в Москву
Зачем Ален Симонян поехал в Москву наш комментарий; все еще актуально
04:05 7422
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает обновлено 14:07
14:07 4356
Куда без Москвы?
Куда без Москвы? наш комментарий; все еще актуально
03:45 8205
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
14:46 2359
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы отчет ISW
13:30 1935
Новые детали покушения на замначальника ГРУ
Новые детали покушения на замначальника ГРУ обновлено 12:11
12:11 6656
Права человека в лагере смерти
Права человека в лагере смерти слово публицисту; все еще актуально
03:05 4200
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться