Ближний Восток, Азербайджан и Армения: Байрамов и Фидан созвонились

Между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках двусторонних союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, совместные усилия на площадках международных организаций и многосторонних платформ, а также региональная ситуация в сфере безопасности.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, процессу нормализации азербайджано-армянских отношений, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.