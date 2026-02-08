USD 1.7000
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Новость дня
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»

Ближний Восток, Азербайджан и Армения: Байрамов и Фидан созвонились

16:27 510

Между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках двусторонних союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, совместные усилия на площадках международных организаций и многосторонних платформ, а также региональная ситуация в сфере безопасности.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, процессу нормализации азербайджано-армянских отношений, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Зеленский и Путин: Киев настаивает на личной встрече ради мира
Зеленский и Путин: Киев настаивает на личной встрече ради мира
18:11 522
Россия готовит новое наступление
Россия готовит новое наступление обновлено 17:17
17:17 2610
Израиль не остановится
Израиль не остановится
16:17 1691
Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
14:26 4806
Зачем Ален Симонян поехал в Москву
Зачем Ален Симонян поехал в Москву наш комментарий; все еще актуально
04:05 7422
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает обновлено 14:07
14:07 4356
Куда без Москвы?
Куда без Москвы? наш комментарий; все еще актуально
03:45 8205
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
14:46 2360
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы отчет ISW
13:30 1935
Новые детали покушения на замначальника ГРУ
Новые детали покушения на замначальника ГРУ обновлено 12:11
12:11 6657
Права человека в лагере смерти
Права человека в лагере смерти слово публицисту; все еще актуально
03:05 4200

