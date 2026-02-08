Парламент Ирана за закрытыми дверями обсудит переговоры с Америкой

В понедельник, 9 февраля, иранский парламент проведет закрытое заседание, на котором будут обсуждаться переговоры между исламской республикой и Соединенными Штатами, передают иранские СМИ.

Предположительно, министр иностранных дел Аббас Аракчи также примет участие в заседании. Депутаты планируют высказать свои мнения о переговорах, а министр иностранных дел представит отчет парламенту.

6 февраля в Омане состоялись переговоры между Ираном и Соединенными Штатами, а также несколько раундов обмена позициями как через оманского посредника в Маскате, так и, по сообщениям, в формате личных встреч. Представитель МИД Ирана заявил, что переговоры завершились договоренностью продолжить их после того, как обе стороны изложили свои позиции.