Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»

Лидер оппозиции раздражает команду Трампа

17:03 1002

Заявления лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо о том, что выборы в стране состоятся менее чем через год, вызвали недовольство и раздражение у советников администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на самих советников в Белом доме.

«Мария Корина Мачадо лишь пытается все это свести на нет… она эгоистка», — сказал собеседник издания, поделившись мнением, что венесуэльский политик делает из себя «сольную звезду», тем самым подрывая успехи Трампа в освобождении политзаключенных и совместные операции правоохранительных органов США и Венесуэлы.

Другой источник издания, близкий к Белому дому, раскритиковал слова Мачадо о сроках выборов, назвав «реалистичным» срок в два года. Он же добавил, что Мачадо вовсе не стоит высказывать свое мнение о временных рамках.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими подразделениями и доставкой его в суд Нью-Йорка вся власть в стране перешла к Делси Родригес. Временный лидер реорганизовала правительство страны для укрепления власти, отпустила политзаключенных, а также начала прямые контакты с США. В Каракас вернулся дипломатический представитель США, который отсутствовал в стране около семи лет после разрыва дипломатических отношений. Трамп отметил, что США сотрудничают с Родригес, чтобы Венесуэла не превратилась в Ирак.

Зеленский и Путин: Киев настаивает на личной встрече ради мира
Зеленский и Путин: Киев настаивает на личной встрече ради мира
18:11 526
Россия готовит новое наступление
Россия готовит новое наступление обновлено 17:17
17:17 2612
Израиль не остановится
Израиль не остановится
16:17 1691
Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
14:26 4809
Зачем Ален Симонян поехал в Москву
Зачем Ален Симонян поехал в Москву наш комментарий; все еще актуально
04:05 7423
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает обновлено 14:07
14:07 4356
Куда без Москвы?
Куда без Москвы? наш комментарий; все еще актуально
03:45 8205
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
Иран об усилиях Азербайджана и стран региона
14:46 2361
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы
США давят на Украину, а Россия отвергает все компромиссы отчет ISW
13:30 1935
Новые детали покушения на замначальника ГРУ
Новые детали покушения на замначальника ГРУ обновлено 12:11
12:11 6658
Права человека в лагере смерти
Права человека в лагере смерти слово публицисту; все еще актуально
03:05 4200

