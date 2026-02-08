Лидер оппозиции раздражает команду Трампа

Заявления лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо о том, что выборы в стране состоятся менее чем через год, вызвали недовольство и раздражение у советников администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на самих советников в Белом доме.

«Мария Корина Мачадо лишь пытается все это свести на нет… она эгоистка», — сказал собеседник издания, поделившись мнением, что венесуэльский политик делает из себя «сольную звезду», тем самым подрывая успехи Трампа в освобождении политзаключенных и совместные операции правоохранительных органов США и Венесуэлы.

Другой источник издания, близкий к Белому дому, раскритиковал слова Мачадо о сроках выборов, назвав «реалистичным» срок в два года. Он же добавил, что Мачадо вовсе не стоит высказывать свое мнение о временных рамках.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими подразделениями и доставкой его в суд Нью-Йорка вся власть в стране перешла к Делси Родригес. Временный лидер реорганизовала правительство страны для укрепления власти, отпустила политзаключенных, а также начала прямые контакты с США. В Каракас вернулся дипломатический представитель США, который отсутствовал в стране около семи лет после разрыва дипломатических отношений. Трамп отметил, что США сотрудничают с Родригес, чтобы Венесуэла не превратилась в Ирак.